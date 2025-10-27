Košický valec nastrieľal šestku aj Popradu. Vysvetlenie Krivošíkovej formy má manželka

KOŠICE. Sedemnásť gólov nastrieľali pri troch víťazstvách v rade košickí hokejisti. Päťku od nich inkasoval doma Liptovský Mikuláš, so šiestimi gólmi vyprevadili zo Steel Arény v derby zápasoch v piatok Michalovce a v nedeľu aj Poprad.
Pod víťazstvo Košíc 6:3 sa podpísal najmä rozdiel v obranných činnostiach a efektivita streľby.
Kým Košičania strelili gól z každej štvrtej strely na bránku popradského brankára Tylera Parksa, Popradčania dokázali do bránky Dominika Riečického dostať puk len z každej trinástej.
V prvej tretine sa obe mužstvá presadili dvakrát. Košičanov poslal prvýkrát do vedenia už v štvrtej minúte Patrik Lamper, po necelej pol druha minúte vyrovnával Juraj Majdan, o ďalšie necelé dve minúty Išli domáci opäť do vedenia po góle Filipa Krivošíka.
Bohatý gólový účet prvej tretiny uzatváral vyrovnávajúcim gólom po necelých trinástich minútach popradský Alex Šotek.
Zápas sa lámal v druhej a v prvej polovici tretej tretiny. Poprad v druhej dvadsať minútovke pritlačil, ale paradoxne do vedenia opäť išli Košičania, keď svoj druhý gól v zápase pridal po necelých siedmich minútach Krivošík.
Hostia do druhej prestávky nedokázali vyrovnať napriek 30 strelám na domácu bránku, v ktorej sa viacerými skvelými zákrokmi blysol Dominik Riečický a niekoľkokrát v zápase si vychutnal skandovanie svojho mena fanúšikmi.
Nevyužité popradské momentum
Tlak Popradu pokračoval aj v úvode tretieho dejstva, ale opäť bez gólu a definitívny zlom priniesol štvrtý košický gól z hokejky Šimona Petráša v siedmej minúte tretieho dejstva.
„Oni mali momentum, ale my sme ho znegovali. Keby sa pri tom tlaku chytili gólom, tak by to bolo pre nás veľmi ťažké. Našťastie sme mali dobrú obranu, kvalitné bloky, kvalitné boxouty pred bránkou, zbieranie odrazených pukov. A keď sme dali štvrtý gól, tak už to bolo v našej réžii,“ potvrdil Filip Krivošík.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Poprad
Súhlasili s tým aj Popradčania. „Aj dnes sme mali pasáže, kde sme zavreli Košice a mali sme nejaké šance. My sme ich nepremenili, oni áno. Ťažko k tomu povedať niečo viac. Je to taká deka, ale verím, že sa spod nej spoločne dostaneme,“ povzdychol si útočník Juraj Majdan, na ktorého nadviazal aj tréner Mike Pellegrims.
„V druhej tretine sme sa dostali do tempa, mali sme momentum na svojej strane, mohli sme ísť do vedenia, ale nakoniec bolo po nej skóre 3:2 v náš neprospech. Rovnako v tretej tretine sme mali šance na vyrovnanie.
Ale to sa nestalo. Sme spolu len deväť dní. Vidíme veľa dobrých vecí, ale stále je veľa priestoru na zlepšenie. Ale dostaneme sa tam,“ dodal popradský tréner.
Jelluš musel meniť číslo
Ďalšie tri góly padli v posledných ôsmich minútach. Najprv poslal Košičanov do trojgólového vedenia Matúš Havrila, necelých šesť minút pred koncom vykresal iskričku nádeje pre hostí Andrew Calof. Ale proti bol Simon Jellúš, ktorý necelých päť minút pred koncom uzavrel skóre zápasu na konečných 6:3.
VIDEO: Reakcie trénerov po zápase
Autor posledného gólu zápasu nastúpil prvýkrát s novým číslom na drese. Niekoľko týždňov si totiž nikto neuvedomil, že po svojom príchode do Košíc si vybral dres s číslom 19, ktorý nosieval Imrich Lukáč a od marca minulého roka je vyradený a visí pod strechou Steel Arény po boku dresov jeho bratov Jozefa a Vinca a ďalších legiend košického hokeja.
„S devätnástkou som hral štyri roky v Amerike a tak som si ju vzal aj po príchode do Košíc. Potom sa prišlo na to, že je vyvesené a bolo jasné, že to zmeníme. Proces zmeny chvíľu trval a prišlo to teraz,“ poznamenal Jellúš, ktorý si vybral číslo 97.
A hneď v ňom odohral prvý trojbodový zápas v sezóne s gólom a dvoma asistenciami. Podobné štatistiky zvykne s rovnakým číslom pravidelne dosahovať hviezdny Connor McDavid v NHL.
„Deviatku som v čísle chcel mať aj ďalej a voľné bolo toto číslo. Musel by som takto pokračovať do konca sezóny,“ pousmial sa Jellúš porovnaniu s hviezdou NHL.
Druhý hetrik v rade nepridal
Druhý skvelý zápas v rade zažil aj center druhého košického útoku Filip Krivošík. V piatok zaznamenal proti Michalovciam hetrik, ku ktorému pridal aj dve asistencie.
S Popradom si do štatistík pridal ďalšie tri body za dva góly a jednu asistenciu a v produktivite dobehol dovtedy najlepšieho Košičana Šimona Petráša.
„Pýtajte sa manželky,“ pousmial sa pri otázke, čo je za výbuchom jeho produktivity. Priznal, že po druhom góle si uvedomoval, že druhý hetrik v rade nie je nemožný.
„Hralo sa dosť hore, dole a nechcel som sa zbytočne púšťať do nejakých prečíslení. Lebo vždy hrozilo, že mi to skočí a tak som tam vždy zabezpečoval puk, aby nás späť neprečíslili. Takže dnes som to radšej zatiahol trošku viac,“ vysvetľoval Krivošík.
Košičania sa vezú na víťaznej aj gólovej vlne a cítiť to aj na ich pohode.
„Nie je až také ťažké dostať sa do takéhoto obdobia, ale sa v ňom udržať. Takže to bude teraz veľmi podstatné, udržať to na tejto vlne,“ myslí si Jelluš, ktorého spolu so spoluhráčmi čaká v piatok ďalšie ťažké derby na ľade Spišskej Novej Vsi.
Majdana teší dôvera trénera
Na svoje lepšie časy si v Košiciach zaspomínal aj skúsený popradský útočník Juraj Majdan. Už v prvej tretine pomohol gólom a asistenciou udržať nerozhodný stav.
„Pod novým trénerom dostávam viacej šanci, predtým som prakticky nehral, alebo jeden zápas som hral, druhý nehral. Starý tréner mi absolútne neveril.
Teraz dostávam viacej šanci, začínam si viacej veriť, aj keď stále ešte nehrám úplne tak, ako si predstavujem, a ani toľko minút. Ale verím, že si to vybojujem a budem produktívny rovnako ako v minulých sezónach,“ naznačil Majdan.
Podľa neho príchod trénera Pellegrimsa Popradu prospel, hoci sa to ešte výsledkovo až tak neprejavuje.
„Je tu ešte krátko. Určite hráme lepšie ako predtým. Hráme aktívnejšie, vytvárame si aj šance, ale stále sa veľmi nadrieme na góly. Ja stále hovorím, že to bude dlhší proces, aby sme sa z tohto všetkého dostali. Ja si tiež v svojej kariére nepamätám takýto začiatok sezóny.
Ale sme tu od toho, aby sme sa s toho spolu vyhrabali a ja si myslím, že v tom tíme je sila a ešte sa ukáže,“ verí Majdan, ktorý so spoluhráčmi privíta v piatok na domácom ľade rozbehnutú Žilinu a hneď potom ich čaká veľké derby v Spišskej Novej Vsi.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS