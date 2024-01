Buček zamieril do pôrodnice, Nitrania aj bez neho dobyli košický ľad

Podľa Luntera to bude určite ťažký zápas: „Každý sa snaží hrať čo najlepšie, ale musíme sa sústrediť najmä na seba. Rozobrať si tento zápas a v piatok ísť do Trenčína po víťazstvo. Verím, že uspejeme.“

V najbližšom kole cestujú Košičania do Trenčína, ktorému majú čo vracať. Ktovie, ako sa ďalšia domáca prehra prejaví v zápase so súperom, ktorý bol na začiatku veľkej decembrovej výsledkovej krízy obhajcov titulu.

„Mali to dnes byť tri body pre nás, ale nepostrážili sme si to. Veľmi sme chceli dať druhý gól, prišla chyba a je jedno, kto ju urobil, vyrovnali, potom prišiel druhý kontroverzný gól a už sme to nedokázali zvrátiť. Musíme sa z toho otriasť a ísť ďalej,“ dodal Lunter.

Opäť sa nám dialo to, čo predtým a opäť nám to tam nepadlo.“ Aj podľa strelca jediného košického gólu Mária Luntera musia k výborne odohraným oslabeniam pridať aj v presilovkách.

Bučeka v pôrodnici nahradil na ľade Okoličány

Po prvých dvoch tretinách to vôbec nevyzeralo na to, že by si Nitrania mohli z metropoly východu odviezť tri body. Priznal to aj asistent trénera Dušan Milo.