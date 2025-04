Emotívny koniec. Tréner poslal dojímavý odkaz do neba, Pospíšil zakopal vojnovú sekeru

Kometa získala titul po siedmich rokoch, naposledy triumfovala v sezóne 2017/2018. Pre hokejistov z Brna je to 14. titul v ligovej histórii.

Pardubice prestrieľali Kometu v prvej časti 11:5, ale neskórovali. Naopak, prvý presný zásah prišiel z hokejky Muellera. Nakoniec bol víťazný.

Tlak Pardubíc pokračoval aj v 2. tretine. Dobre organizovaná obrana Brna odolávala. Tréner Pokorný stavil na poctivú prácu, ktorou sa jeho zverenci pýšili počas celého play-off.

Pod zásadný okamih sa podpísal nepríjemný omyl rozhodcov. V 44. minúte prišlo vylúčenie Pardubického útočníka Mandáta, ktorý smeroval na trestnú lavicu po vysokej hokejke.

Do tváre brnenského forvarda Muellera nesmerovala palica Mandáta, ale spoluhráča Lukáša Cingela. Pardubice s reklamáciou neuspeli a čo čert nechcel, Flek v presilovke navýšil na 2:0.

„Vedeli sme, ako to bolo, ale čo narobíte? Je to tak, ako to je,” hovoril sklamane útočník Pardubíc Roman Červenka.