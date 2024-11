Blíži sa koniec v NHL? Syna fínskej legendy posielajú na farmu

ST. LOUIS. Vedenie St. Louis Blues očividne nie je spokojné s výkonmi, akými sa od úvodu sezóny 2024/25 prezentuje Kasperi Kapanen.

Vyústilo to do rozhodnutia poslať ho do AHL. Pred odchodom na farmu ešte musí stráviť 24 hodín na waiver listine, kde je k dispozícii všetkým klubom zadarmo.

V prebiehajúcom ročníku zatiaľ nastúpil do 10 zápasov. Strelil jeden gól. Viac neodohral pre zdravotné problémy aj rozhodnutia trénera nechať ho na tribúne.