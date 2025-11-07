Začiatok sezóny sa mu vydaril. Kane sa po zranení vracia do zostavy Detroitu

DETROIT. Útočník Patrick Kane sa po trojtýždňovej absencii vráti do zostavy hokejistov Detroitu Red Wings v noci na sobotu v dueli NHL proti New Yorku Rangers.
Na ľade chýbal od 17. októbra pre zranenie v hornej časti tela.
Tridsaťšesťročný Kane mal vydarený štart do novej sezóny, keď v úvodných piatich stretnutiach nazbieral päť bodov (2+3).
Proti Rangers by mal nastúpiť v druhej formácii s Alexom DeBrincatom a Marcom Kasperom, informoval portál TSN.
