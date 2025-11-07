Začiatok sezóny sa mu vydaril. Kane sa po zranení vracia do zostavy Detroitu

Patrick Kane
Patrick Kane (Autor: SITA/AP)
TASR|7. nov 2025 o 20:43
ShareTweet0

V piatich dueloch má bod na zápas.

DETROIT. Útočník Patrick Kane sa po trojtýždňovej absencii vráti do zostavy hokejistov Detroitu Red Wings v noci na sobotu v dueli NHL proti New Yorku Rangers.

Na ľade chýbal od 17. októbra pre zranenie v hornej časti tela.

Tridsaťšesťročný Kane mal vydarený štart do novej sezóny, keď v úvodných piatich stretnutiach nazbieral päť bodov (2+3).

Proti Rangers by mal nastúpiť v druhej formácii s Alexom DeBrincatom a Marcom Kasperom, informoval portál TSN.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Patrick Kane
Patrick Kane
Začiatok sezóny sa mu vydaril. Kane sa po zranení vracia do zostavy Detroitu
dnes 20:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Začiatok sezóny sa mu vydaril. Kane sa po zranení vracia do zostavy Detroitu