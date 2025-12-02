Viedol Hossu, z olympiády má zlato. Kanadskému trénerovi diagnostikovali rakovinu

Kevin Dineen.
Kevin Dineen. (Autor: X / Utica Comets)
TASR|2. dec 2025 o 18:39
Ako hráč odohral v NHL viac ako 1200 zápasov.

Bývalý kanadský hokejista a v súčasnosti tréner Kevin Dineen oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pankreasu.

Šesťdesiatdvaročný bývalý hráč Philadelphie Flyers, Ottawy Senators či Columbusu Blue Jackets o tom informoval na svojej sociálnej sieti.

Niekdajší krídelník absolvoval v profilige viac ako 1200 stretnutí počas hráčskej kariéry medzi rokmi 1984 až 2002.

Ako hlavný tréner viedol v NHL Floridu (2011-2013), ženskú reprezentáciu Kanady doviedol k olympijskému zlatu v Soči 2014.

O rok neskôr sa tešil zo zisku Stanleyho pohára ako asistent v tíme Chicago Blackhawks. Jeho zverencom bol vtedy aj slovenský útočník Marián Hossa.

