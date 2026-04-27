Kanada hlási veľké posily. Na MS príde Celebrini, možná jednotka draftu a ďalšie hviezdy

Reprezentácia Kanady bude mať na MS v hokeji vo Švajčiarsku viaceré hviezdy.
O piatich ďalších posilách informoval na sociálnej sieti insider Darren Dreger.
Najzvučnejším menom je Macklin Celebrini. 19-ročný útočník bol súčasťou národného výberu aj na olympijských hrách v Miláne a počas svojej druhej sezóny v NHL v drese San Jose nazbieral 115 bodov.
Čaká ho druhá účasť na MS, štartoval aj na vlaňajšom svetovom šampionáte, kde „kolíska hokeja“ senzačne vypadla vo štvrťfinále v Herningu v súboji s domácim Dánskom (1:2).
Mužstvo posilní aj útočník Gavin McKenna, ktorého čaká v lete vstupný draft do NHL. Viacerí experti ho považujú za adepta na jednotku.
Okrem dvoch mladíkov Dreger oznámil aj skúsenejšie posily. K mužstvu sa pridá piaty najproduktívnejší hráč základnej časti Mark Scheifele z Winnipegu, šikovný útočník NY Islanders Mathew Barzal aj obranca Toronta Morgan Rielly.
V kanadskom výbere sú už dlhšie známi aj ďalší hráči. Najcennejší dres by si mali obliecť útočníci John Tavares, Ryan O'Reilly či Robert Thomas.
Svetový šampionát odštartuje 15. mája vo Švajčiarsku. Kanada nastúpi v B-skupine a stretne sa v nej aj so Slovenskom.