McDavid prezradil sen. Na ZOH si chce zahrať s hviezdnym krajanom

EDMONTON. Kanadský hokejista Connor McDavid verí, že si na budúcoročnom olympijskom turnaji v Pekingu zahrá po boku Sidneyho Crosbyho. Pre dvojnásobného najužitočnejšieho hráča NHL by to bol splnený sen. "Nikdy predtým som nehral v jednom tíme so Sidom. Bol by som nadšený, ak by sa to podarilo. Splnil by sa mi sen, ak by som mohol nosiť kanadský dres v jednom mužstve spolu so Sidom," uviedol McDavid v rozhovore pre Edmonton Journal. Hviezdny center Edmontonu bol jedným z hráčov, ktorí orodovali za účasť hráčov NHL pod piatimi kruhmi. Napokon sa mu túžba splnila.

Vedenie profiligy dospelo k dohode s hráčskou asociáciou NHLPA a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) a súhlasilo s uvoľnením svojich hokejistov na ZOH 2022 v Pekingu (4. - 20. februára 2022). Zabrániť ich štartu by mohla už len zhoršujúca sa pandemická situácia. Na olympiáde v Pjongčangu v roku 2018 hráči z NHL neštartovali a McDavid tak stále čaká na svoju olympijskú premiéru. "Vyhrať olympijské zlato by bolo na mojom zozname úspechov hneď za ziskom Stanleyho pohára," vyhlásil suverénne najproduktívnejší hráč minulej sezóny NHL, ktorého nominácia do kanadského tímu by mala byť samozrejmosťou.

Mužstvo bude zostavovať generálny manažér Doug Armstrong. "Vždy sa bude debatovať o tom, kto by mal byť v tíme a kto nie. Samozrejme, že na to trochu myslím. Kanada má šťastie, že má obrovské množstvo špičkových hráčov. To sú príjemné problémy," poznamenal McDavid, ktorý už získal s reprezentáciou titul na MS 2016 i svetových šampionátoch do 18 a 20 rokov.