Tragédia v Kanade. Pri autonehode zahynuli traja juniorskí hokejisti

Pri autonehode zahynuli traja juniorskí hokejisti (Autor: X/SJHL)
ČTK|3. feb 2026 o 10:07
O život prišli hráči vo veku 17 a 18 rokov.

Kanadským hokejom otriasla tragická autonehoda, pri ktorej v pondelok cestou na tréning zahynuli traja juniorskí hráči. Stret osobného automobilu s nákladným vozidlom neprežili talentovaní hokejisti vo veku 17 a 18 rokov.

Havária sa stala v Stavely v provincii Alberta zhruba hodinu cesty od Calgary. Vodič nákladiaku podľa médií vyviazol s menším zranením.

Pred pondelňajším zápasom NHL Flames s Torontom sa v hale držala minúta ticha za obete nešťastia, ktorými boli hráči tímu Southern Alberta Mustangs.

Pozostalým aj spoluhráčom vyjadrila sústrasť premiérka Alberty Danielle Smithová a tiež klub, za ktorý 18-roční JJ Wright a Cameron Casorso a 17-ročný Caden Fine nastupovali.

"Neexistujú slová, ktoré by dokázali vyjadriť náš smútok. Títo mladíci boli viac ako len hokejisti - boli to spoluhráči, synovia, bratia, priatelia a milovaní členovia rodiny Mustangovcov. Sme rodina a dnes naša rodina trucuje, "uviedol klub hrajúci súťaž U.S. Premier Hockey League.

V mestskej hale jeho predstavitelia vytvorili pietne miesto s vystavenými dresmi s menami hráčov a tromi opretými hokejkami.

Nehoda vyvolala v Kanade spomienky na tragédiu z apríla 2018, pri ktorej sa autobus s mládežníckym hokejovým výberom zrazil rovnako s ťahačom. Vtedy nehodu neprežilo 16 ľudí a ďalších 13 utrpelo zranenia.

dnes 10:07
