Skúsenosti majú prednosť pred talentom. Kanada ide na ZOH stará, raz už na to doplatila

Hokejový turnaj na zimnej olympiáde 2026 je veľkým lákadlom pre fanúšikov aj hráčov a dlho očakávaným turnajom najlepších proti najlepším.
Mužstvo Kanady už oznámilo menoslov reprezentantov, ktorí zabojujú o zlato. Nechýbajú veľké mená, ostrieľané hviezdy, či cenné skúsenosti. Avšak niektoré rozhodnutia vyvolali polemiku.
Generálny manažér Doug Armstrong stavil na skúsený výber - priemerný vek mužstva je bezmála tridsať rokov. Teda viac ako v rokoch 2010 a 2014, keď na turnaji hrali naposledy hráči z NHL a Kanaďania dvakrát získali zlato.
V súčasnej nominácii sa nachádzajú len dvaja hráči narodení v tomto storočí. V NHL by išlo o druhý najstarší výber.
Generálkou na olympiádu bol minuloročný turnaj 4 Nations, ktorý Kanada vyhrala. V porovnaní s ním urobila v kádri šesť zmien.
Obrana je úplne rovnaká, brankárov Adina Hilla a Sama Montembeaulta nahradili Logan Thompson a Darcy Kuemper. V útoku sú novými menami Macklin Celebrini, Tom Wilson, Bo Horvat a Nick Suzuki.
“Veríme, že to je ten najlepší tím, aký sme mohli vyskladať,” povedal Armstrong.
Prvá olympiáda pre MacKinnona či McDavida
Mužstvo povedú veľké hviezdy súčasnosti MacKinnon, McDavid a Crosby. Pre 38-ročného kapitána Pittsburghu pôjde už o tretiu olympiádu. Naopak, dvaja z najlepších hráčov súčasnosti - Nathan MacKinnon a Connor McDavid pod piatimi kruhmi ešte nehrali.
Majú síce 30 a 28 rokov, ale NHL pustila svojich hráčov na ZOH naposledy ešte v roku 2014. Teda rok po drafte MacKinnona a o rok skôr, ako svoje meno počul kapitán Edmontonu McDavid.
Dvanásťročné čakanie na návrat NHL na olympiádu znamená aj malé skúsenosti hviezdnych Kanaďanov s týmto turnajom. Okrem Crosbyho si pod piatimi kruhmi z kanadského výberu zahral už len Drew Doughty. Obaja hrali v rokoch 2010 aj 2014 a v oboch prípadoch oslavovali zisk zlata.
Nominácia kanadskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026
Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Darcy Kuemper (LA Kings), Logan Thompson (Washington Capitals)
Obrancovia: Cale Makar (Colorado Avalanche), Drew Doughty (LA Kings), Thomas Harley (Dallas Stars), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche)
Útočníci: Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Sam Reinhart (Florida Panthers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Bo Horvat (NY Islanders), Brad Marchand (Florida Panthers), Mitch Marner (Vegas Golden Knights), Mark Stone (Vegas Golden Knights), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), Tom Wilson (Washington Capitals)
Celebrini áno, Bedard nie
Súčasná sezóna zámorskej NHL patrí mladým hviezdam. Draftové jednotky z rokov 2023 a 2024 Connor Bedard a Macklin Celebrini sa radia medzi najproduktívnejších hráčov súťaže.
Jeden sa do kanadského tímu dostal, druhý však nie.
Iba 19-ročný Celebrini sa dostal do výberu “javorových listov”. V drese San Jose totiž dominuje. Je tretí najproduktívnejší hráč NHL za MacKinnonom a McDavidom.
Vlani si ešte na 4 Nations nezahral. “Olympiáda sa blíži a my budeme sledovať tvoje výkony,” povedal mu vtedy kanadský manažér Armstrong. Teraz mu už volal so správou, že sa dostal do tímu.
VIDEO: Generálny manažér Doug Armstrong oznamuje Macklinovi Celebrinimu, že sa dostal do olympijského výberu Kanady
Celebrini sa stane len tretím tínedžerom, ktorý si za javorové listy zahrá na turnaji najlepších. Dvojica pred ním bola hviezdna - Steve Yzerman a Eric Lindros.
S výberom Celebriniho je spokojný aj Connor McDavid: “Má skvelú sezónu, zaslúži si to. Mám plnú dôveru v tých, ktorí mužstvo skladali. Ak oni povedia, že si tam zaslúži byť, určite si to zaslúži.”
Tréner Chicaga: Nepochopili, aký skvelý je Bedard
Nomináciu si však očividne nezaslúžil o rok starší talent Chicaga Connor Bedard. Ten je síce momentálne zranený, ale do začiatku turnaja by mal byť v poriadku a aj Doug Armstrong potvrdil, že tento faktor nehral veľkú rolu v rozhodovaní.
Pred zranením bol na treťom mieste ligovej produktivity a na ľade bol dominantným hráčom. V 31 zápasoch získal 44 bodov. Aj napriek absencii v posledných týždňoch je stále v prvej desiatke produktivity kanadských hráčov. Miesto medzi 14 útočníkmi pre neho však nenašli.
“Nad jeho menom sme premýšľali do poslednej chvíle,” komentoval jeho vynechanie z výberu generálny manažér tímu. “Realitou však je, že máme množstvo skvelých hráčov a museli sme spraviť nejaké ťažké rozhodnutia.”
Asi žiadna iná reprezentácia by si nemohla dovoliť vynechať zo zostavy tak výnimočného hráča. Connor Bedard má síce len 20 rokov, ale je najväčším ťahúňom Chicaga. Na ľade predvádza neskutočné výkony a dá sa očakávať, že v najbližších rokoch bude dominovať.
Po vynechaní z nominácie, o ňom pochvalne hovoril tréner Blackhawks Jeff Blashill:
„Myslím si, že zvyšok ligy si neuvedomuje, akým typom obojsmerného útočníka s víťaznou mentalitou sa Connor stal. Možno je to ovplyvnené predošlými ročníkmi. Ale nemyslím si, že plne pochopili, aký skvelý je hráč.“
Vynechali aj Crosbyho, turnaj im nevyšiel
Skúsenosti z NHL a z medzinárodnej úrovne zvíťazili v kanadskom výbere nad súčasnou formou.
Niečo podobné zažil aj Sidney Crosby. Počas turnaja v Turíne v roku 2006 mal 18 rokov a do mužstva sa nedostal aj napriek tomu, že skončil šiesty v bodovaní profiligy.
Kanadský tím, v ktorom boli viacerí veteráni, bol na turnaji sklamaním - skončil na siedmom mieste.
Okrem Bedarda chýbajú vo výbere favorita na zisk zlata viaceré zvučné mená. Spomedzi útočníkov sú nimi skúsený Mark Scheifele, ktorý je štvrtý najproduktívnejší Kanaďan v sezóne, či mladík Wyatt Johnston, ktorý je hneď za ním.
Nevošiel sa ani Sam Bennett, ktorý mal dôležitú rolu na turnaji štyroch krajín a neskôr získal druhý Stanley Cup za sebou, s 15 gólmi sa stal najlepším strelcom playoff a vyslúžil si aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej fázy.
Šokoval aj Armstronga, ale ten ho nevzal
Mimo zostali aj zvučné mená v defenzíve - Evan Bouchard, ktorý je druhý najproduktívnejší kanadský obranca v sezóne (za Caleom Makarom) či Jakob Chychrun, najlepší strelec spomedzi obrancov.
O olympiádu svojimi výkonmi bojoval aj 18-ročný Matthew Schaefer. Draftová jednotka z roku 2025 vstúpila do NHL v plnom prúde a za New York Islanders predvádza skvelé výkony dopredu aj dozadu. Láme mnohé rekordy a je jedným z favoritov na zisk Calder Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny.
"Dokázal odpovedať na všetky obavy ohľadom jeho hry, okrem toho, že má len 18 rokov," chválil ho s dávkou humoru analytik Jfresh. "Je vynikajúci defenzívne, hrá ťažké minúty proti najlepším hráčom. (Tréner) Roy mu dal šancu ukázať, že tam patrí a on to ukázal. V mužstve Kanady pre neho bol priestor."
Manažment kanadského mužstva skutočne zvažoval aj jeho meno. “Fantastický talent, v každom zápase dvíha fanúšikov zo sedadiel. Na svoj vek je veľmi vyspelý na ľade aj mimo neho,” hovoril o ňom Doug Armstrong. “Bol som šokovaný, ako rýchlo si našiel cestu do našich konverzácii.”
Slovo mal aj tréner
Manažér mužstva a jeho asistenti sa rozhodli ponechať kostru minuloročného úspešného mužstva. Pri výbere nehľadeli len na kanadské body, ale využili aj silu Toma Wilsona, robustnú postavu Coltona Parayka či defenzívnu hru Travisa Sanheima.
Veľké slovo pri tvorbe skladačky mal aj tréner mužstva Jon Cooper, ktorý je zároveň hlavným kormidelníkom Tampy Bay a ktorý chcel mať zastúpené rôzne roly. Zo svojho tímu si zobral troch hráčov: útočníkov Brandona Hagela, Braydena Pointa a Anthonyho Cirelliho.
Fakt je, že Point ani Cirelli nemajú najlepšie sezóny – zo všetkých útočníkov Kanady sú najmenej produktívni. Point bol však jeden zo šiestich hráčov, ktorého nominovali už vlani. Cirelli je zase výborný defenzívny forvard.
„Nevyberáme tím hviezd, vyberáme tím, ktorý bude mať pokrytý každý aspekt,“ povedal manažér Doug Armstrong.
V bránke verí svojmu hráčovi aj napriek zlej sezóne
Pomerne najväčšia zmena prišla v bránkovisku. Z troch gólmanov z turnaja 4 Nations ostal len jeden. S mužstvom teraz vycestujú Logan Thompson z Washingtonu a Darcy Kuemper z Los Angeles. A právom.
Títo dvaja muži patria k najlepším brankárom sezóny naprieč rôznymi štatistikami. V mužstve nahradili dvoch kolegov, ktorých trápia zranenia.
Tretí do bránky je Jordan Binnington zo St. Louis. Doug Armstrong, ktorý je zároveň generálnym manažér Blues, tak verí svojmu brankárovi. Ten má veľmi náročnú sezónu. S úspešnosťou 86,9 percent zákrokov patrí k výraznému podpriemeru.
Aj v jeho prípade veria skúsenostiam. Vlani bol na víťaznom turnaji štyroch krajín tímovou jednotkou a podľa slov manažéra ani chvíľu neváhali, či by ho pre svoje súčasné výkony nemali z nominácie vynechať.
„Jeho resumé hovorí samé za seba,“ chválil ho Armstrong.
„Vidíme, čo dokázal na 4 Nations, čo dokázal v NHL. Jeho štatistiky nie sú tam, kde by ich chcel mať a kde by som ich chcel mať ja ako manažér St. Louis. Takisto si však myslím, že Blues mu neponúkli obranu, na ktorú by boli hrdí.“
Menoslov reprezentantov „javorových listov“ vyvoláva v zámorí množstvo diskusií. V krajine, kde deti vyrastajú s hokejkou v ruke, je veľa generálnych manažérov, ktorí by mužstvo vyskladali inak.
Výber je veľký a možností mnoho. Fakt je, že Kanada je hokejový národ a aj mužstvo najlepších hráčov, ktorí sa do tímu nedostali, by na olympiáde mohlo bojovať o medailu.
V súčasnej situácii by čokoľvek iné ako zlato v Miláne bolo pre Kanadu sklamaním.