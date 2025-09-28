Zlá správa pre Seattle: Kakko si zlomil v príprave ruku. Vynechá úvod sezóny

Kaapo Kakko.
Kaapo Kakko. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. sep 2025 o 15:42
Dvojka draftu v uplynulej sezóne zaznamenala kariérové maximum.

SEATTLE. Fínsky hokejový útočník Kaapo Kakko si v príprave pred novou sezónou NHL zlomil ruku. Svojmu tímu Seattle Kraken bude chýbať približne šesť týždňov.

Dvojka draftu z roku 2019 tak nestihne úvod nového ročníka, v prvom zápase základnej časti Seattle nastúpi proti Anaheimu.

Kakko prišiel do Seattlu v decembri 2024 výmenou z New Yorku Rangers, v uplynulej sezóne zaznamenal kariérové maximum 44 bodov za 14 gólov a osobný rekord 30 asistencií v 79 dueloch základnej časti.

S klubom podpísal v lete nový trojročný kontrakt s priemerným platom 4,525 milióna dolárov. Informovala o tom agentúra AP.

