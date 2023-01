Útočník Anaheimu hospitalizovaný v nemocnici. Mal autonehodu pri ceste na zápas

ANAHEIM. V nedeľu večer cestoval Justin Kirkland autom na domáci zápas Anaheimu proti Bostonu. Na štadión však nedorazil.

Príčinou bola autonehoda. Žiadne detaily z nej neboli zverejnené, no kanadského útočníka museli previezť do nemocnice, kde ho hospitalizovali.

Našťastie jeho zranenia nie sú život ohrozujúce. Hýbe so všetkými časťami tela a komunikuje s okolím. Z nemocnice by ho mohli prepustiť do dvoch dní.