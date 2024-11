Slafkovský sa v zápasoch cítil zviazaný: Niekedy mám okolo seba príliš veľa názorov

Čoskoro by mohol mať hlavný tréner Martin St. Louis pohnútku urobiť ďalšie zmeny v útokoch, ktoré by sa dotkli aj košického rodáka.

Pomaly sa blíži návrat zraneného fínskeho útočníka Patrika Laineho. Malo by to priniesť pozitívnu zmenu, keďže Montreal je v tabuľke Atlantickej divízie posledný so siedmimi víťazstvami z 19 zápasov.

Slafkovský: Cítil som sa zviazaný

"Už sa nevieme dočkať, keď sa po zranení vráti Patrick Laine. Nikdy neviete, s kým budete hrať v dôležitej chvíli, takže si treba medzi sebou nájsť chémiu,“ skonštatoval Slafkovský.

K svojej momentálnej hernej fazóne podotkol: "V zápasoch som sa cítil trochu zviazaný a vôbec sa mi to nepáčilo. Keď som sa uvoľnil a začal som hrať svoju hru a robiť veci, ktoré odo mňa chce tréner Marty a nie ostatní, tak sa cítim najlepšie. Niekedy mám okolo seba príliš veľa názorov, ale to je na tomto trhu prirodzené. Nevadí mi to, pretože ma to motivuje, aby som sa zlepšoval."