Bude pripravený na 110 percent. Slafkovský prezradil, ktorého hráča NHL najviac sledoval

Bolo by oveľa krajšie dokončiť sezónu a mať na konte 80 zápasov, prišli by nové veci, ktoré by som sa naučil. V polovici cesty som ale musel prestať. Mali sme plán, ale museli sme s ním prestať. Je to ale len polovica sezóny, myslím, že naspäť sa dá dostať dosť rýchlo," dodal Slovák.

Do súčasnej sezóny Montrealu už nezasiahne a neuvidíme ho ani na MS v hokeji.

"Myslím, že na Slovensku máme veľmi veľa dobrých hráčov, ktorí počas sezóny hrali. Bolo by to zvláštne, keby som sa tam zrazu zjavil. Od januára som nehral zápas.

Bolo by to iné, keby som mal zopár zápasov na konci sezóny, ale po zranení nie som v top forme a zaberie to pár týždňov. Nie je to dosť času na to, aby som bol najlepšou verziou seba. Ak by som tam vedel dať len 50 percent, veľmi by to nepomohlo."