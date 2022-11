Slafkovského mrzeli nevyužité šance. Viem, že mám na viac, vraví

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa vrátil do zostavy Montrealu v domácom zápase proti New Jersey (1:5).

Osemnásťročný krídelník odohral po dvojzápasovej absencii pre trest viac ako 12 minút a so štyrmi strelami bol spolu s Jevgenijom Dadonovom najaktívnejší hráč svojho tímu v tomto ukazovateli.

"Cítil som sa dobre. Vedel som, aký zápas nás čaká, keďže proti New Jersey sme hrali už v príprave. Mal som aj pár šancí, no nepodarilo sa mi skórovať.

Po prehre nám nezostáva nič iné, len sa poučiť a pripraviť sa na ďalší duel," povedal Slafkovský v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk.