Čo sa deje v Montreale? Slafkovský sa musí zlepšiť aspoň v troch veciach, tvrdia experti

V tom momente boli na spodku Východnej konferencie a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mali v tejto sezóne zaradiť do boja o play-off, ako to plánovali na začiatku ročníka.

„Je v tom niekoľko faktorov”, tvrdí Guillaume Lefrançois z denníka LaPresse. „Začali hrať lepšie v defenzíve, ale stále prehrávali. Víťaziť začali v momente, keď boli po prvýkrát všetci zdraví. Stalo sa tak 3. decembra, keď sa Patrik Laine vrátil do akcie. Odvtedy hrali všetci tam, kde mali, a bolo to vidieť.”

Hughes poslal 23-ročného Justina Barrona do Nashvillu, aby do tímu priviedol o čosi skúsenejšieho Alexandra Carriera.

Napriek tomu, že Montreal sa postupne dostal do boja o play-off, nebolo to veľkým pričinením Juraja Slafkovského. Košičan hrá v tejto sezóne zle. Sám tak často hovorí o svojich výkonoch.

„Teraz na to číslo môžeme určite zabudnúť. Ak by mal druhú polovicu sezóny ako minulý rok, mohol by dosiahnuť 50-55 bodov. Ale na to by sa muselo stať veľa vecí,” hovorí Bernier.

Tréner Martin St. Louis sa Slafkovského snažil prebrať rôznymi rozhodnutiami. Niektoré vyzerali ako trest a kanadskí experti hovorili o „budíčku“ či „odkaze“ pre Slafkovského.

Hral vo 4. formácii, bol posadený na striedačku, vynechával kľúčové momenty v zápase. A to on nechce. Slafkovský od olympijského turnaja v Pekingu 2022 pripomínal, že chce byť na ľade práve vtedy, keď sa dejú dôležité veci.

„Juraj dokáže viac a vie to aj on sám,” povedal o ňom pri zhodnotení prvej polovice sezóny generálny manažér Kent Hughes.