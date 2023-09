Slafkovský si z kritikov ťažkú hlavu nerobí. Mešár: Všetko to zvláda veľmi dobre

"Cítil som sa dobre. Túto stredu to bolo lepšie ako minulú a som si istý, že budúcu sa to ešte zlepší," uviedol Slafkovský podľa sportsnet.ca. Jeho krajan a spoluhráč Filip Mešár strávil na ľade 10:31 min.

Kamaráti od detstva

Montreal si v 1. kole rovnakého draftu vybral aj ďalšieho Slováka Filipa Mešára (26. miesto).

Ten je najlepší priateľ Slafkovského od detstva a je s ním v kontakte každý týždeň: "Tlak by trápil každého iného, ale Juraj si tým prešiel už dávno.

Všetci ho doma sledujú rovnako ako fanúšikovia Canadiens. On sa však sústredí len na to, aby sa stále zlepšoval. Vie, že je to dlhodobý proces a všetko to zvláda veľmi dobre," uviedol Mešár.