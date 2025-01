Slafkovský reaguje na zlé výkony: Musím skloniť hlavu a pracovať

„Juraj dokáže viac a vie to aj on sám. Či som prekvapený? Nie. Už keď sme s ním v lete podpisovali zmluvu, povedal som mu, že prídu lepšie aj horšie obdobia. Jurajovi veľmi verím, ale má pred sebou veľa práce. Treba len skloniť hlavu a pracovať,” uviedol na adresu Slafkovského generálny manažér Montrealu Kent Hughes.

Podobný slovník volil aj sám Slafkovský. „Osobne by som rád podával konzistentnejšie výkony. Odohrám dobrý zápas a potom mám dva zlé. Napríklad tie v Chicagu a v Colorade boli z mojej strany hrozné. Neviem prečo, skrátka to nejako nevyšlo,” sypal si popol na hlavu 20-ročný útočník.

„Snažím sa eliminovať zlé striedania, pretože viem, že mám niekedy deväť dobrých, deväť zlých striedaní, inokedy je to 12-6. Snažím sa to posúvať v prospech tých lepších. Nikto nie je dokonalý, ale tu sa o dokonalosť snažíme a je aj mojím cieľom,” pokračuje v blogu.

„Pred niekoľkými týždňami sa ma niekto opýtal, či by som ako fanúšik zaplatil lístok, aby som videl zápas Montreal Canadiens. Potom som uvažoval, čo som mal povedať, a napadlo mi: Áno, zaplatil by som len za to, aby som videl hrať Lanea.

Ako fanúšik by som naňho chodil veľmi rád. Všetky tie žabky spoza bránky na útočnú modrú, to je úžasné. Je zaujímavé, že bol na drafte tak ďaleko za mnou, prišiel na rad až ako 62. Pritom je to generačný talent. Zo žartu mu hovorím, že ja by som si ho vtedy zobral ako jednotku,” napísal Slafkovský k útlemu obrancovi.