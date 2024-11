Slafkovský sa vracia do prvej lajny. Vypadol z nej hviezdny strelec

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens nastúpia v pondelok o 18.30 SEČ na ľade Buffala Sabres.

Tento duel by mohol znamenať návrat Juraja Slafkovského do prvého útoku. Vyplýva to z posledného tréningu Habs.

Slovenský mladík korčuľoval na pravom krídle s centrom Nickom Suzukim a ľavým krídelníkom Kirbym Dachom.