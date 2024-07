Slafkovský chce hrať v olympijskej kvalifikácii. Rozhodne však Montreal Canadiens

BRATISLAVA. Juraj Slafkovský pôjde do zámoria tento rok až v septembri na predsezónny kemp hokejistov Montrealu Canadiens. Dovtedy bude trénovať v domácich podmienkach na Slovensku a nájde si čas aj na to, aby si pozrel niektoré súťaže na rozbiehajúcich olympijských hrách v Paríži. "Najviac sa mi páči, že je v ponuke množstvo športov. Už som si stihol pozrieť šerm aj ragby. Takisto si pozriem basketbal či futbal a ak sa dá, sledujem aj naše úspechy. Viem, že máme šancu vo vodnom slalome, či streľbe.

Olympiáda je pekná aj v tom, že môže na nej hocikto prekvapiť. Zapnem si aj športy, ktoré by som si nepozrel, keby nebola olympiáda," uviedol Slafkovský pre denník Šport.

V nedeľu bol Slafkovský hosťom olympijského festivalu v Bratislave, kde sa podpisoval fanúšikom a potom si vyskúšal vodný slalom s triatlonistom Richardom Vargom. Na vychádzajúcu hokejovú hviezdu sa prišla včera pozrieť na Kuchajde približne tisícka fanúšikov. S 20-ročným krídelníkom Montrealu si užili príjemné popoludnie.

"Chodím si zaplávať, okúpať sa, rád hrám futbal, golf. Niekedy si zahádžem na kôš," odpovedal Slafkovský na otázku, ktoré športy zaraďuje do letnej prípravy. "Ak by som nebol hokejista, bavil by ma vrh guľou," dodal.



Čo sa týka prípravy na novú sezónu v NHL, Slafkovský prezradil, že je v plnom prúde.

"Každý deň mám posilňovňu a na ľad chodím tak dvakrát až štyrikrát za týždeň. Všetko mám nastavené podľa harmonogramu," skonštatoval autor 50 bodov (20+30) v uplynulej sezóne NHL.