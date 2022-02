Hru Slafkovského si užíva aj Šatan. Je o dva roky mladší ako on v Lillehammeri

Američan Farrell je na čele kanadského bodovania. Na turnaji dosiaľ nazbieral 6 bodov v troch zápasoch. Mladý hráč Harvardskej univerzity okamžite zapadol do formácie spoločne so spoluhráčmi Noahom Catesom a Benom Meyersom.

"Ak by mi niekto povedal pred olympijskými hrami, že tu budem strieľať góly, iba by som sa zasmial. Teraz sa to deje a ja som poriadne prekvapený," skonštatoval Slafkovský podľa informačného systému ZOH 2022.



Generálny manažér hokejovej reprezentácie a zároveň prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý ako 19-ročný strelil deväť gólov v ôsmich zápasoch na OH 1994 v Lillehammeri, nešetril slovami chvály na adresu mladého Slafkovského.

"Užívam si jeho hru. Tento chlapec je ešte o dva roky mladší ako ja pri debute na mojej prvej olympiáde. Nastal jeho čas, aby ukázal, že môže byť strelcom," uviedol historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie.

