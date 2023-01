Zlá správa z NHL. Slafkovský si v tejto sezóne už zrejme nezahrá

BRATISLAVA. Klub NHL Montreal Canadiens informoval, že slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechá tri mesiace pre zranenie v dolnej časti tela.

Zranenie si síce nevyžaduje operáciu, no pre draftovú jednotku de facto znamená koniec jeho nováčikovskej sezóny v najlepšej hokejovej lige sveta.

Základná časť NHL sa končí 13. apríla, teda za necelé tri mesiace, a Montreal má malú šancu na postup do play off. Momentálne je v tabuľke Východnej konferencie na predposlednej priečke so ziskom 41 bodov.