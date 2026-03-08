VIDEO: Slafkovský opäť prekonal 50-bodovú hranicu. Pozrite si jeho góly proti Los Angeles

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase Montrealu Canadiens proti Los Angeles dva góly.
K nim pridal aj jednu asistenciu a mal výrazný podiel na víťazstve 4:3. Slafkovský sa vďaka ďalším trom bodom prepracoval cez 50-bodovú hranicu už tretíkrát vo svojej kariére.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského
Stal sa len prvým hráčom Montrealu, ktorému sa to podarilo pred vekom 22 rokov.
Úvodný gól Slafkovského patril k výstavným, keď prešiel v otočke cez dvoch hráčov a spomedzi kruhov prekonal súperovho brankára.
VIDEO: Druhý gól Slafkovského
Druhý gól vsietil v presilovej hre, keď bol presný pri strele zo značky vhadzovania. O minútu neskôr mal primárnu asistenciu pri víťaznom góle Nicka Suzukiho.
VIDEO: Zostrih zápasu Los Angeles Kings - Montreal Canadiens
Slafkovský bodoval v treťom zápase za sebou a na konte má 52 bodov za 23 gólov a 29 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: