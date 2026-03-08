VIDEO: Slafkovský opäť prekonal 50-bodovú hranicu. Pozrite si jeho góly proti Los Angeles

Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
Fotogaléria (8)
Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo). (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. mar 2026 o 07:39
Juraj Slafkovský zažil najlepší zápas po olympijských hrách v Miláne.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase Montrealu Canadiens proti Los Angeles dva góly.

K nim pridal aj jednu asistenciu a mal výrazný podiel na víťazstve 4:3. Slafkovský sa vďaka ďalším trom bodom prepracoval cez 50-bodovú hranicu už tretíkrát vo svojej kariére.

VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského

Stal sa len prvým hráčom Montrealu, ktorému sa to podarilo pred vekom 22 rokov.

Fotogaléria zo zápasu Los Angeles Kings - Montreal Canadiens (Juraj Slafkovský, NHL)
Darcy Kuemper a Juraj Slafkovský.
Alex Laferriere, Jakub Dobes a Quinton Byfield.
Mikey Anderson a Phillip Danault.
Nick Suzuki, Cole Caufield a Lane Hutson.
8 fotografií
Nick Suzuki.Phillip Danault a Alex Laferriere.Jakub Dobes a Anze Kopitar.Anze Kopitar a Jakub Dobeš.

Úvodný gól Slafkovského patril k výstavným, keď prešiel v otočke cez dvoch hráčov a spomedzi kruhov prekonal súperovho brankára.

VIDEO: Druhý gól Slafkovského

Druhý gól vsietil v presilovej hre, keď bol presný pri strele zo značky vhadzovania. O minútu neskôr mal primárnu asistenciu pri víťaznom góle Nicka Suzukiho.

VIDEO: Zostrih zápasu Los Angeles Kings - Montreal Canadiens

Slafkovský bodoval v treťom zápase za sebou a na konte má 52 bodov za 23 gólov a 29 asistencií.

NHL

Juraj Slafkovský.
Juraj Slafkovský.
