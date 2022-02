Kam vynesie olympiáda Slafkovského? Odpovedajú experti na draft NHL

Sportnet oslovili päticu odborníkov, ktorí Slafkovského hokejový rozvoj sledujú dlhé obdobie. Poznajú ho, majú ho do bodky naštudovaného.

Slovenský tínedžer sa stal hviezdou medzinárodného hokeja, preto sú namieste otázky, ako to ovplyvní jeho šance na drafte a o čom jeho vystúpenie, za ktoré dostal prestížne ocenenie najužitočnejšieho hráča turnaja, svedčí.

Čo si myslia o Slafkovského vystúpení na olympiáde? Ako ho vnímajú ako hráča? V čom sa musí ešte zlepšiť? A napokon - ako dopadne na drafte do NHL?

Jakub Hromada - riaditeľ európskeho skautingu webu The Recruit Scouting

Gavin Chiasson - skaut a zakladateľ webu The Recruit Scouting

Jason Gregor - moderátor The Jason Gregor Show v rádiu TSN a podcastu Daily Faceoff je členom Asociácie profesionálnych hokejových novinárov (PHWA) a píše pre The Nation Network

Will Scouch - hlavný videoanalytik jedného z najväčších skautingových portálov McKeen's Hockey a zakladateľ projektu Scouching zameraného na analýzu mladých hokejistov

Steven Ellis - autor magazínu The Hockey News sa zameriava na NHL a medzinárodný hokej, je členom Asociácie profesionálnych hokejových novinárov (PHWA)

Will Scouch (Scouching): Vzhľadom na to, čo som už v jeho podaní videl, som niečo podobné očakával. Je veľký, jasne prevýšil súperov tým, ako si dokázal pokrývať puk, k čomu pridal aj zručnosti. Výkony z fínskej Liigy preniesol na ešte vyššiu úroveň. Hral naozaj dobre, využíval svoj dosah na otravovanie súperov a svoje fyzické proporcie na vytváranie si priestoru v strede útočného pásma.

Steven Ellis (The Hockey News): Bezpochyby si zaslúžil získať ocenenie pre najužitočnejšieho hráča olympiády. Kedykoľvek Slováci potrebovali skórovať, bol tam, a pri hre vyzeral byť úplne uvoľnený. Skrátka dokázal, že vie bez problémov hrať aj na seniorskom leveli.

Väčšina akcií sa končila u Slafkovského, samozrejme, v pozitívnom slova zmysle. Dostával sa do dobrých príležitostí, čo sa odrážalo na jeho produktivite. Zaslúžene vyhral cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja, najmä vďaka nemu získali Slováci historický bronz.

Jakub Hromada (Recruit Scouting): Slafkovský do turnaja vstupoval ničím nezväzovaný, nebol naňho vyvíjaný tlak a navyše hral až vo štvrtej formácii. Oporám sa nedarilo, naopak, on hral s celou lajnou fantasticky. Boli silní v súbojoch, dobre korčuľovali.

Gavin Chiasson (Recruit Scouting): Povedal by som, že jeho výkon na olympiáde bol mimoriadny. V prvom rade ukázal, že dokáže hrať mužský hokej, že je naň v podstate pripravený.

Jason Gregor (Daily Faceoff): Bol úžasný. To, že gólovo viedol nielen svoj tím, ale aj celý turnaj, je veľmi pôsobivé. Čerešničkou na torte boli dva presné zásahy v zápase o bronz. Bol vynikajúci.

Ako vnímate Slafkovského ako hráča? Kde sú jeho kvality a ako by ste ho opísali?

Steven Ellis (The Hockey News): Už ho sledujem roky a som rád, že sa začína naplno ukazovať jeho sebavedomie proti mužom. Kedysi sa hľadal, ale teraz našiel sebadôveru, nebojí sa odkiaľkoľvek ohrozovať bránku a pri jeho ofenzívnych schopnostiach to prináša ovocie. Medzi hráčmi, ktorí budú draftovaní v nasledujúcom drafte, patrí medzi najlepšie pripravených na prechod do NHL.