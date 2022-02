Kričali a tešili sa po každom góle. Na Juraja sme pyšní, vraví jeho otec

Od skorého ranného vstávania na tréningy až po výkriky radosti, keď ich syn strieľal góly na olympiáde, neprestávali veriť. Veriť v to, že ich dieťa dokáže uspieť aj v nesmierne náročnej konkurencii.

Rovnako to bolo aj v prípade Juraja Slafkovského st. Spolu s manželkou Gabrielou odmalička podporovali syna v jeho hokejovom raste.

Medaila je viac ako cena MVP

Výsledok tvrdej driny a odriekania sa dostavil skôr, ako si to dokázali Jurajovi rodičia predstaviť. Ich 17-ročný syn bol jedným z lídrov reprezentácie, ktorá na ZOH v Pekingu vybojovala historické bronzové medaily.

„Sú to, bez debaty, neopísateľné pocity, až neskutočné. Pozerali sme to doma s manželkou, ťažko to ešte aj v tejto chvíli popísať. Sme na neho veľmi hrdí a pyšní, celá jeho rodina,“ uviedol pre Sportnet Slafkovský st.