Vstup do sezóny mu vychádza, aj keď vlani bodoval častejšie. Slafkovský hrá najlepší hokej

MONTREAL. Juraj Slafkovský si počas uplynulých troch sezón vyslúžil v Montreale prezývku „Second half Slaf". Tá naráža na to, že jeho výkony začnú gradovať až od polovice sezóny.
V aktuálnom ročníku sa tejto nálepky plánoval vzdať. „Musím sa poučiť z vlastných chýb. Posledné dve sezóny som začínal pomaly a nemôžem to zopakovať," hovoril.
Slafkovský je známy tým, že je veľkým kritikom svojich výkonov a rok čo rok sa chce prekonávať. No ak chce kontinuálne napredovať, nemôže sa stávať, že prvé týždne sezóny bude herne aj bodovo zaostávať.
„Sezónu musí začať už v októbri, nie až v januári," uviedol pre Sportnet zámorský expert Jean-François Chaumont.
A darí sa mu to? Po desiatich zápasoch má na konte štyri góly a jednu asistenciu, no body nie sú to, čo presne určuje jeho prínos pre tím.
Na základe dát zo špecializovaného portálu Money Puck sme sa pozreli na prvých 10 zápasov v každej zo štyroch doterajších Slafkovského sezón.
Porovnávali sme nielen kanadské body, ale aj rozšírené štatistiky, ktoré dnes hovoria viac o tom, ako sa danému hráčovi darí na ľade.
Ako nováčik nebol zlý
Slafkovský odštartoval premiérovú sezónu po drafte v NHL, aj keď mnohí experti ho posielali na farmu.
V úvodných desiatich zápasoch nováčikovskej sezóny mal obmedzený čas na ľade, priemerne odohral 10 a pol minúty. Väčšinou v tretej a štvrtej formácii Montrealu, kde často striedal spoluhráčov.
Napriek tomu, že v štatistike očakávané góly (xG) dosahoval priemerne hodnotu 0,15 na zápas, dokázal za toto obdobie streliť tri góly. To značí, že sa dokázal presadiť aj keď nemal veľa kvalitných príležitostí.
Premiérový gól dal 21. októbra 2022 proti Arizone. Skóroval aj proti St. Louis a Vegas. Tri zápasy na konci októbra vynechal kvôli zraneniu v hornej časti tela.
V desiatom stretnutí nešťastne narazil na mantinel a zranil útočníka Matta Luffa z Detroitu. Za zákrok dostal stopku na dve stretnutia.
V kontexte nízkej minutáže a adaptácie na NHL to bol pre Slafkovského solídny začiatok.
TABUĽKA: Vybrané štatistiky Juraja Slafkovského za prvých 10 zápasov počas úvodných dvoch sezón v NHL
Sezóna
Priemerný čas na ľade (min)
Góly
Asistencie
Body
Strely na bránku
Očakávané góly (xG, súčet)
Corsi%
Bodyčeky
2022/23
10,5
3
0
3
10
1,5
50,1
13
2023/24
13,9
0
1
1
10
0,8
49,8
20
Na začiatku sezóny 2023/24 sa musel vysporiadať s faktom, že kvôli operácii kolena nehral súťažný zápas osem mesiacov.
Hovorí sa, že druhá sezóna v NHL vie byť zradná a často sa označuje aj za „prekliatu". V Slafkovského prípade sa riešilo aj to, ako bude na tom herne, keďže už pred zranením 15 zápasov za sebou nebodoval.
V príprave sa mu darilo v druhom útoku s Kirbym Dachom a Alexom Newhookom. Aj v prvom zápase novej sezóny si Slafkovský pripísal asistenciu. Dach sa však v nasledujúcom dueli zranil na dlhý čas a s tým sa vytratila chémia v útoku.
Vo zvyšných deviatich stretnutiach sledovaného obdobia Slovák nebodoval, aj keď sa dostal na vyšší ice time - takmer 14 minút na zápas.
Slafkovský sa podľa štatistík trápil. Počas jeho pobytu na ľade nebol Montreal výrazne dominantný ani v držaní puku, ani v generovaní šancí.
Prvá formácia mu pomohla
Prelom prišiel až v tretej sezóne. Slafkovský od začiatku nastúpil v prvej formácii s Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim. A bolo to okamžite cítiť.
Jeho úloha vo formácii bola jednoduchá - vybojovať puk pre Suzukiho, ktorý vymyslí prihrávku na Caufielda a ten skóruje.
Slafkovský v úvodných 10 zápasoch nazbieral až osem bodov za jeden gól a sedem asistencií. Súčet očakávaných gólov dosiahol 2,3, čo naznačuje, že aj on sám sa dostával ku kvalitnejším zakončeniam, hoci ich úplne všetky nepremenil.
Keď bol Slafkovský na ľade, Canadiens boli aktívnejší v útočnom pásme a dokázali si vypracovať viac príležitostí na skórovanie ako súper.
Okrem toho zvýšil svoju streleckú aktivitu (16 striel na bránku) a aj fyzický prejav, zaznamenal až 33 bodyčekov.
Tieto skutočnosti dokumentujú jeho rastúcu istotu a úlohu v top formácii Montrealu. Práve vlani začal rozumieť tomu, že keď bude využívať svoju fyzickú postavu, dokáže pre dvojicu technicky zručnejších spoluhráčov získať puky.
Z týchto situácií potom pramení viac príležitostí a v konečnom dôsledku aj toľko sledované body.
Menej bodov, no lepšia hra
V aktuálnej sezóne má po desiatich zápasoch päť bodov, čo je menej ako vlani. Rozšírené štatistiky ale hovoria, že to nie je znakom, že nehrá dobre. Práve naopak.
Počas 183 minút na ľade nazbieral 4 góly z 4,51 očakávaných, čo znamená, že premieňa šance presne v súlade s ich kvalitou, bez výrazného prispenia šťastia.
Hodnotu očakávaných gólov má už teraz vyššiu ako počas celej nováčikovskej sezóny.
Zapracoval aj na jednej zo svojich najväčších slabín - strieľa oveľa častejšie. Vyprodukoval už 43 pokusov o strelu a z toho 23 smerovalo na bránku.
Jeho úspešnosť streľby 11,8 % patrí k priemeru produktívnych krídelníkov NHL, no dôležitejšie je, že takmer 68 % jeho pokusov smeruje na bránku. Slafkovský tak strieľa rozumne a cielene, bez zbytočných pokusov spoza hráčov či z nemožných uhlov.
Po prvom strelenom góle v zápase proti Detroitu hovoril, že sa chce viac tlačiť do bránky, pretože tam býva najviac odmenený. Štatistiky hovoria, že to robí často a vedome.
Priemerná vzdialenosť jeho pokusov od bránky je len 28 stôp (približne 8,5 metra), čo potvrdzuje, že sa pravidelne dostáva do relatívne blízkeho priestoru pred bránou, kde vzniká najviac gólov.
Aj preto má jeho priemerný pokus očakávanú hodnotu 0,133 gólu – teda ide o šance s vysokou pravdepodobnosťou skórovania. Pre porovnanie, jeho spoluhráči z útoku Suzuki a Caufield, majú v tejto metrike hodnotu 0,093, resp. 0,094.
Keď je Slafkovský na ľade, Montreal oveľa častejšie útočí ako sa bráni, predlžuje si čas v útočnej tretine, na základe čoho tím generuje oveľa viac príležitostí.
Dominantný útok
Za tri sezóny Slafkovský našiel uplatnenie v tíme. Jeho úloha v prvom útoku po boku Caufielda a Suzukiho je jasná - vyhrať súboj pri mantineli, získať puk a zakombinovať.
Hoci pozícia silového útočníka možno nebude ospevovaná, pre úspech Montrealu, predovšetkým v prípadnom play-off, bude kľúčová. Aj pre tieto vlastnosti si ho generálny manažér Kent Hughes zvolil ako jednotku draftu.
Elitná formácia Montrealu od začiatku tejto sezóny predvádza svoj najlepší hokej. Podľa mnohých štatistík patrí medzi desať najlepších v NHL, v niektorých metrikách sú aj v najlepšej päťke.
Trojica pre tím vytvorila už sedem gólov a ich čísla v štatistikách Corsi a Fenwick (podiel všetkých a nezblokovaných striel) sú výrazne v pluse.
Fanúšikovia síce po niekoľkých nevydarených dueloch volali po výmene Slafkovského za Demidova, no ak by sa tak naozaj stalo, prvý montrealský útok by nemusel byť taký efektívny ako doteraz.
Slafkovský sa dokáže súperom dostať pod kožu, napádať, dohrávať súboje alebo spôsobiť chaos pred bránkou. Neskôr z toho ťažia ostatní hráči na ľade.
Práve to je pridaná hodnota, ktorú Slafkovský prináša do tejto formácie. Len to musí robiť pravidelne a fyzická hra sa musí pre neho stať automatickou, aj keď spočiatku jeho pôsobenia v NHL nebola.
Slafkovský má napriek menšej porcii bodov úspešný vstup do sezóny v NHL a hrá svoj doteraz najlepší hokej. Hovoria to štatistiky, ale aj tréner Martin St. Louis, spoluhráči a aj hokejová verejnosť v Montreale.
