Ďalší dvaja slovenskí hokejisti si vypočuli rovnakú správu. V predsezónnych kempoch skončili

Juraj Pekarčík (v strede) so spoluhráčmi
Juraj Pekarčík (v strede) so spoluhráčmi (Autor: QMJHL / Vincent Ethier)
TASR|28. sep 2025 o 21:36
ShareTweet0

Obaja budú pokračovať v nižsích súťažiach.

NEW YORK. Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Martin Mišiak ukončili svoje pôsobenie v prípravných kempoch klubov zámorskej NHL.

Pekarčíka poslalo vedenie St. Louis Blues na farmu do Springfieldu Thunderbirds.

Mišiak ďalej nepokračuje v prvom tíme Chicaga Blackhawks, „jastrabi“ ho preradili do Rockfordu IceHogs v AHL. Informovali o tom klubové webstránky.

Obaja sa v noci na nedeľu stretli vo vzájomnom súboji.

Pekarčík si v ňom pripísal asistenciu pri góle svojho krajana Dalibora Dvorského, ktorý naďalej bojuje o miesto na súpiske A-tímu pre úvod nového ročníka.

Mišiak v stretnutí nebodoval, no jeho tím zvíťazil 4:2.

NHL

Juraj Pekarčík (v strede) so spoluhráčmi
Juraj Pekarčík (v strede) so spoluhráčmi
Ďalší dvaja slovenskí hokejisti si vypočuli rovnakú správu. V predsezónnych kempoch skončili
dnes 21:36
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Ďalší dvaja slovenskí hokejisti si vypočuli rovnakú správu. V predsezónnych kempoch skončili