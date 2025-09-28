Ďalší dvaja slovenskí hokejisti si vypočuli rovnakú správu. V predsezónnych kempoch skončili

NEW YORK. Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Martin Mišiak ukončili svoje pôsobenie v prípravných kempoch klubov zámorskej NHL.
Pekarčíka poslalo vedenie St. Louis Blues na farmu do Springfieldu Thunderbirds.
Mišiak ďalej nepokračuje v prvom tíme Chicaga Blackhawks, „jastrabi“ ho preradili do Rockfordu IceHogs v AHL. Informovali o tom klubové webstránky.
Obaja sa v noci na nedeľu stretli vo vzájomnom súboji.
Pekarčík si v ňom pripísal asistenciu pri góle svojho krajana Dalibora Dvorského, ktorý naďalej bojuje o miesto na súpiske A-tímu pre úvod nového ročníka.
Mišiak v stretnutí nebodoval, no jeho tím zvíťazil 4:2.