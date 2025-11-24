Poprad prišiel o asistenta trénera. Požiadal o uvoľnenie z rodinných dôvodov

Asistent trénera HK Poprad Jozef Budaj požiadal o uvoľnenie z funkcie, uvádza klub hokejovej Tipsport ligy na svojej stránke.
Rozhodnutie ovplyvnili osobné a rodinné dôvody. Klub už zajtra predstaví jeho náhradu.
"Jozefovi Budajovi ďakujeme za jeho profesionálny prístup, energiu a odvedenú prácu v popradskom tíme. Do ďalšieho osobného aj profesionálneho života mu prajeme všetko najlepšie," uvádza Poprad vo vyhlásení.
Budaj prišiel pod Tatry 17. januára 2025 ako asistent trénera Jána Šimka. Spoločne dokázali dostať Poprad do vyraďovacej časti, čím výrazne prispeli k úspešnému záveru sezóny.
V ročníku 2025/2026 pokračoval v práci pri A-tíme, najskôr ako asistent vtedajšieho hlavného trénera. Po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom krátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera – viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši.
Po príchode nového hlavného trénera Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej roli asistenta, v ktorej pôsobil až do svojho rozhodnutia, dodáva oficiálny web klubu.