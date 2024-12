Toews nehral rok a pol, chce sa vrátiť do NHL: Dám tomu sto percent

"S veľa ľuďmi som sa o tom nerozprával, ale ešte to v sebe mám. Hovoril som s mnohými chalanmi, ktorí už majú po kariére a potvrdili mi, že chuť byť na ľade a v kabíne nikdy neodíde. Musíte to akceptovať. Na druhej strane mi čosi v mojom vnútri našepkáva, že chcem ešte jeden pokus, dať do toho všetko, vrátiť sa na ľad a potom uvidíme.

Tá časť zo mňa necíti, že je moja kariéra na konci a že nik nevie, ako by to vyzeralo, keby som sa vrátil na ľad a pokúsil sa o návrat do NHL. V živote vám nikto nič negarantuje, no ja tomu dám sto percent. Chcem si užiť každý krok na tejto ceste," vyjadril sa pre GQ.com.