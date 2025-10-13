Stal sa neoddeliteľnou súčasťou šatne, vraví manažér Floridy. Kanaďan podpísal nový kontrakt

Jonah Gadjovich oslavuje gól Florida Panthers spolu so spoluhráčmi.
Jonah Gadjovich oslavuje gól Florida Panthers spolu so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
13. okt 2025 o 08:26
Do tímu Panthers prišiel v lete 2023 a dvakrát po sebe s ním vyhral Stanleyho pohár.

SUNRISE. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers podpísal dvojročný kontrakt s útočníkom Jonahom Gadjovichom, ktorý vojde v platnosť v sezóne 2026/27. Finančné detaily nezverejnili.

Kanadský krídleník podpísal novú zmluvu v deň svojich 27. narodenín, ktoré oslávil v nedeľu.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil vo všetkých troch dueloch Floridy a zaznamenal jednu asistenciu. Do tímu Panthers prišiel v lete 2023 a dvakrát po sebe s ním vyhral Stanleyho pohár.

V minulej sezóne odohral 42 duelov základnej časti a strelil štyri góly. V 16 zápasoch play off pridal dva presné zásahy a jednu asistenciu.

„Jonah sa stal neoddeliteľnou súčasťou našej šatne a významným hráčom tímu na ľade. Má nebojácny prístup, neúnavnú bojovnosť a sme radi, že s nami bude pokračovať,“ povedal generálny manažér Floridy Bill Zito.

Gadjovicha si vybral Vancouver z 55. miesta draftu v roku 2017, no za Canucks odohral iba jediný duel. V roku 2021 zamieril do San Jose.

Počas šiestich sezón v profilige nastúpil na 163 zápasov ZČ a nazbieral 19 bodov (10+9). V play off si zahral len v uplynulej sezóne.

NHL

dnes 08:26
