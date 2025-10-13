Stal sa neoddeliteľnou súčasťou šatne, vraví manažér Floridy. Kanaďan podpísal nový kontrakt

SUNRISE. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers podpísal dvojročný kontrakt s útočníkom Jonahom Gadjovichom, ktorý vojde v platnosť v sezóne 2026/27. Finančné detaily nezverejnili.
Kanadský krídleník podpísal novú zmluvu v deň svojich 27. narodenín, ktoré oslávil v nedeľu.
V prebiehajúcej sezóne nastúpil vo všetkých troch dueloch Floridy a zaznamenal jednu asistenciu. Do tímu Panthers prišiel v lete 2023 a dvakrát po sebe s ním vyhral Stanleyho pohár.
V minulej sezóne odohral 42 duelov základnej časti a strelil štyri góly. V 16 zápasoch play off pridal dva presné zásahy a jednu asistenciu.
„Jonah sa stal neoddeliteľnou súčasťou našej šatne a významným hráčom tímu na ľade. Má nebojácny prístup, neúnavnú bojovnosť a sme radi, že s nami bude pokračovať,“ povedal generálny manažér Floridy Bill Zito.
Gadjovicha si vybral Vancouver z 55. miesta draftu v roku 2017, no za Canucks odohral iba jediný duel. V roku 2021 zamieril do San Jose.
Počas šiestich sezón v profilige nastúpil na 163 zápasov ZČ a nazbieral 19 bodov (10+9). V play off si zahral len v uplynulej sezóne.
