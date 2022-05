Susedia mu odhŕňajú sneh, aby ostal. Hviezda NHL sníva o trofeji, ale nemá zmluvu

Na tento cieľ nedosiahli ani tento rok. Po vynikajúcej základnej časti vypadli v druhom kole play off proti Edmontonu Oilers. Sériu prehrali 1:4 na zápasy.

CALGARY. Útočníkovi Calgary Flames Johnnymu Gaudreauovi v lete vyprší zmluva a stane sa voľným hráčom. On sám by rád ostal súčasťou organizácie Flames.

"Či tu budem aj ďalší rok alebo nie, kto vie, čo sa stane," hovoril Gaudreau prezývaný Johnny Hockey. "Ale keď tu môj čas skončí, dúfam, že si ma ľudia budú pamätať ako dobrého človeka mimo ľadu. Chcem, aby ľudia vedeli, ako vďačný som, že ma tu tak privítali. Dúfam, že to bude ešte pár rokov a že s nimi budem dlhšie."

"Moji susedia za mňa celú zimu odhŕňali sneh, len aby som tu ostal. Keď idem do Starbucks, alebo sa niekde najesť, každý je veľmi milý a chce ma späť a to je skvelé," opisoval situáciu Gaudreau. "Je to niečo, čo chcete počuť. Takto chcete, aby ľudia o vás rozmýšľali."

Útočník zažil najlepší rok kariéry. V základnej časti nazbieral 115 bodov a po McDavidovi bol druhý najproduktívnejší hráč celej NHL. Strelil 40 gólov a pridal 75 asistencií.

Bodovanie svojho tímu viedol aj v play off. V 12 zápasoch mal 14 bodov za tri góly a 11 asistencií.