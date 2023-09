Veľká smola obrancu Washingtonu. Počas tréningu si zlomil ruku a nestihne úvod sezóny

WASHINGTON. Kanadský hokejista Joel Edmundson si zlomil ruku a Washingtonu Capitals bude chýbať štyri až šesť týždňov. Nestihne tak začiatok novej sezóny zámorskej NHL.

Tridsaťročný obranca sa zranil v nedeľu počas tréningového kempu a v utorok absolvoval operáciu.

"Nie je to ideálne, hlavne to načasovanie. Je v novom tíme a hneď sa zraní. No na druhej strane, mohlo to byť aj horšie a je to príležitosť pre mladých chalanov," povedal tréner Capitals Spencer Carbery.