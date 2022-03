Hneval sa právom? Vancouveru by pomohlo zbaviť sa Haláka

Slovák totiž vedel, že to zrejme znamená, že o deň na to nebude chytať.

VANCOUVER. V sobotnom zápase proti Calgary nastúpil brankár Jaroslav Halák do tretej tretiny. Striedal Thatchera Demka, ktorý inkasoval štyri góly a tréner Bruce Boudreau mu chcel dopriať oddych.

Po tomto zápase ešte nemal jasno v tom, kto pôjde do brány proti Buffalu v nedeľu. Nakoniec chytal Demko. Vancouver prehral 2:3 po predĺžení.

Keď sa ho opýtali na to, či Halák nebol nadšený z toho, že išiel chytať, odpovedal stroho: "Neviem, videli ste tie klipy, ja nie."

Boudreau povedal, že Demko si to nezaslúži. Za Canucks chytá výborne.

Celých 60 minút odchytal naposledy 31. januára. Bolo to jeho nateraz posledné víťazstvo v zámorskej profilige.

Slovák zažíva vo Vancouveri komplikovanú sezónu. Viacerí tvrdia, že by sa ho tím rád zbavil. Nie je to ale vôbec jednoduché.

Výrazne zaostáva za jeho kariérnymi štatistikami. 91,5 % zákrokov a 2,5 inkasovaných gólov na stretnutie. Navyše, v jeho kontrakte má klauzulu o nevymeniteľnosti. Na každý trejd by teda musel prikývnuť.

Manažér Canucks Patrik Allvin by musel nájsť tím, ktorý by na seba zobral Halákov plat spolu s výkonnostným bonusom.

Thomas Drance z magazínu The Athletic píše, že Halák zrejme nebude ochotný prijať výmenu, ale pre tím by to bola skvelá vec.

Vancouver má komplikovanú situáciu s platovým stropom.

Ak sa dnes nezbaví nejakých kontraktov, neuvoľní priestor a ak bude Halák s tímom do konca sezóny, jeho výkonnostný bonus by sa im zarátal do platového stropu pre budúcu sezónu.