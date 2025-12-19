Jágr je späť. Legendárny útočník si po dlhej absencii oblečie dres Kladna

Hviezdny hokejový útočník Jaromír Jágr by mal dnes nastúpiť za Kladno v zápase 31. kola extraligy proti Českým Budějoviciam.
Päťdesiattriročná legenda hrala naposledy 31. októbra proti Pardubiciam, v tejto sezóne Jágr odohral štyri stretnutia a pripísal si jednu asistenciu. Kladno jeho štart avizovalo na sociálnych sieťach.
Spolu s Jágrom by sa v drese Rytierov v prvom zápase po reprezentačnej prestávke mali objaviť aj obranca Jérémie Blain a útočník Miroslav Forman.
Kladnu patrí v extraligovej tabuľke 12. miesto, s odstupom piatich bodov za jedenástym Motorom. Pred prestávkou Stredočesi dvakrát prehrali.