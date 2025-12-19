Jágr je späť. Legendárny útočník si po dlhej absencii oblečie dres Kladna

Jaromír Jágr
Jaromír Jágr (Autor: Facebook/Rytíři Kladno)
19. dec 2025 o 15:05
Odohral v tejto sezóne štyri stretnutia a pripísal si jednu asistenciu.

Hviezdny hokejový útočník Jaromír Jágr by mal dnes nastúpiť za Kladno v zápase 31. kola extraligy proti Českým Budějoviciam.

Päťdesiattriročná legenda hrala naposledy 31. októbra proti Pardubiciam, v tejto sezóne Jágr odohral štyri stretnutia a pripísal si jednu asistenciu. Kladno jeho štart avizovalo na sociálnych sieťach.

Spolu s Jágrom by sa v drese Rytierov v prvom zápase po reprezentačnej prestávke mali objaviť aj obranca Jérémie Blain a útočník Miroslav Forman.

Kladnu patrí v extraligovej tabuľke 12. miesto, s odstupom piatich bodov za jedenástym Motorom. Pred prestávkou Stredočesi dvakrát prehrali.

