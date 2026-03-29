Ešte som kariéru oficiálne neukončil. Jágr: Žiť môžete až napríklad do 80 rokov

Legendárny hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovore pre web zámorskej NHL uviedol, že kariéru ešte oficiálne neuzavrel.
Pripustil však, že mu nedáva zmysel tráviť toľko času prípravou na zápas, aby potom v ňom odohral len pár minút. Zvyšné roky aktívneho života by si rád užil inak.
Päťdesiatštyriročný Jágr nie je pripravený na to, aby ohlásil definitívny koniec mimoriadnej kariéry.
Zároveň však nepočíta s tým, že by v blízkej dobe odohral nejaký ďalší zápas. Naposledy nastúpil v drese Kladna v boji o extraligové body vlani 21. decembra na ľade Liberca.
V mojom veku mi to už za to nestojí
"Nie je to oficiálne," odvetil Jágr na priamu otázku, či už kariéru ukončil. "Nepovedal som to. V mojom veku mi už ale nedáva zmysel trénovať, pripravovať sa a obetovať toľko času v živote hokeju, keď potom na ľade odohrám maximálne niečo okolo 12 minút za zápas.
A k tomu všetkému je tu ešte cestovanie a všetko ostatné. V mojom veku mi to už za to nestojí," povedal Jágr.
Najproduktívnejší Európan v histórii NHL tým potvrdil svoje slová z online rozhovoru na svojom instagramovom konte z 20. februára.
"Mňa už (fanúšikovia na ľade) neuvidia. Asi nie. To by sa musel stať nejaký zázrak. Musel by prísť Boh, vstúpiť do mňa a omladiť ma o pätnásť rokov.
Ale chodím si občas zakorčuľovať," povedal vtedy člen prestížneho Triple Gold Clubu, ktorý je olympijským šampiónom z Nagana (1998), dvojnásobným majstrom sveta (2005 a 2010) i dvojnásobným víťazom Stanleyho pohára s Pittsburghom z rokov 1991 a 1992.
V prebiehajúcej sezóne, ktorá skončila pre Kladno tesnou prehrou v sérii predkola play off s favorizovanou Spartou 2:3 na zápasy, nastúpil Jágr do šiestich zápasov základnej časti, zaznamenal jeden bod za asistenciu.
Po tom, čo vlani v januári predal 80 percent klubu podnikateľovi Tomášovi Drastilovi, zostal s 20 percentami menšinovým vlastníkom.
Sobotu strávil Jágr fotografovaním s fanúšikmi, ktorým sa tiež podpisoval, v obchode so športovými suvenírmi v nákupnom centre Willow Grove Mall na predmestí Philadelphie.
Prišlo ich okolo troch stoviek. Plánuje tiež stráviť čoskoro nejaký čas v Miami a rád by robil aj množstvo ďalších vecí, ktoré pre neho mali už väčší význam, ako pokračovanie hokejovej kariéry.
Rád hrám hokej
"Stále ma to baví a rád hrám hokej, ale neviem, ako dlho ešte budem aktívnym človekom, čo je schopný chodiť a môže si užívať život.
Mám 54, takže mi ostáva možno ešte ďalších 15 rokov. A ja ich túžim stráviť tak, ako by som sám chcel. Hovorím tu o aktívnom živote. Žiť môžete až napríklad do 80 rokov, ak budete mať šťastie. Ale tu je reč o aktívnom živote, "vysvetlil Jágr.
Ešte v minulom ročníku extraligy pritom Jágr odohral 39 zápasov a zaznamenal 16 bodov za päť gólov a 11 asistencií. Posledný gól strelil vlani 2. februára na ľade brnianskej Komety, kde rozhodol o výhre Rytierov 3:2.
Presadil sa vtedy vo veku 52 rokov, 11 mesiacov a 18 dní, čím posunul vlastný rekord ako najstarší strelec hokejovej extraligy.
V domácej najvyššej súťaži má z 233 štartov na konte 190 bodov (76+114). V NHL, kde po odchode z Pittsburghu prešiel tiež Washingtonom, New Yorkom Rangers, Philadelphiou, Dallasom, Bostonom, New Jersey, Floridou a Calgary, nastúpil do 1733 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 1921 bodov za 766 gólov a 1155 asistencií.
V historickom poradí najproduktívnejších hráčov je pred Jágrom iba Wayne Gretzky (2857), považovaný za najlepšieho hokejistu všetkých čias.
Pred dvoma rokmi Pittsburgh slávnostne vyvesil k stropu svoje haly Jágrov dres s číslom 68. V máji toho istého roku bol prijatý do Siene slávy IIHF (Medzinárodnej hokejovej federácie).