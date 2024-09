Jágr poslal odkaz Gaudreauovi: Život dokáže byť neuveriteľne krutý

Pridal sa aj Jaromír Jágr. S Gaudreauom hral za Calgary a bol to práve on, kto mu prihral na jeho posledný gól v NHL. Bolo to 9. novembra 2017.

"Úprimne povedané by mi nikdy nenapadlo, že budem k postu písať takýto text. Áno, bol to môj posledný gól v NHL. Áno, bol to celkom pekný gól. Áno, bola to predovšetkým krásna prihrávka. Život bohužiaľ niekedy dokáže byť aj neuveriteľne krutý.

Vďaka Johnny Gaudreau, že si tu bol a že si svojimi neuveriteľnými výkonmi dal nádej všetkým chlapcom, že aj keď nie sú najvyšší a najťažší, tak môžu uspieť na svetovej úrovni NHL tak, ako si to dokázal ty. Úprimnú sústrasť celej rodine. R.I.P. tebe aj bratovi," rozlúčil sa Jágr.