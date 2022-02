Jágr: Z hokeja sa stáva basketbal. Zápasy hviezd som nikdy nemal rád

NEW YORK. Jaromír Jágr hral hokej v niekoľkých rôznych érach. Do NHL vstúpil v roku 1990 a s prestávkou v jej ľady brázdil do sezóny 2017/18.

Preto môže porovnávať. Na rozhovor si ho pozvala televízna stanica TNT. Česká legenda pred blížiacim sa víkendom hviezd otvorene povedala svoj názor.

Dostal otázku, či by dokázal hrať v dnešnej NHL.

"Nie, to by som nemohol," povedal 49-ročný rodák z Kladna. "Hra sa veľmi zmenila. Hrali sme v deväťdesiatych rokoch, vieme, aká tvrdá bola. Teraz sa mi zdá, že hokej je viac basketbalom ako hokejom. Je to viac o korčuľovaní, nie o silovej hre a súbojoch, ktoré mám osobne veľmi rád."