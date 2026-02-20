Lašák sa dočká pocty. Český klub ho zaradí medzi svoje legendy, vybral symbolický dátum

Bývalý slovenský branár Ján Lašák sa zaradí medzi najväčšie legendy Liberca. Jeho číslo 25 zamieri pod strop Home Credit Areny.
Štyri sezóny, jeden majstrovský a jeden vicemajstrovský titul. Slovenský brankár Ján Lašák sa v Liberci podpísal pod najúspešnejšie obdobie v histórii Bílí Tygři Liberec. Teraz budú jeho zásluhy ocenené, keďže sa zaradí medzi najväčšie klubové legendy. Jeho číslo bude symbolicky 25. februára vyvesené pod strop Home Credit Arena.
Na začiatku roka 2014 mali Bílí Tygři opäť starosti. Rovnako ako v predchádzajúcej sezóne, keď zachraňovali extraligovú príslušnosť v baráži, sa znovu nebezpečne priblížili k zostupovým priečkam.
Vedenie klubu pokračovalo vo veľkej prestavbe tímu a jedným z kľúčových stavebných kameňov bol aj januárový príchod brankára Lašáka.
Majiteľ kompletnej medailovej zbierky zo svetových šampionátov mal priniesť potrebné skúsenosti do bránkoviska a svojimi výkonmi pomôcť k lepším výsledkom celého mužstva. To sa mu bezpochyby podarilo. Dokázal totiž zmeniť celkovú tímovú mentalitu.
Už v prvých mesiacoch pomohol Bielym Tigrom posunúť sa zo zostupových pozícií až do predkola play-off a stal sa jednou z najväčších opôr najúspešnejšej generácie v histórii klubu.
Keď sa v apríli 2017 v Liberci lúčil s aktívnou hokejovou kariérou, mal na konte v drese Tigrov majstrovský aj vicemajstrovský titul, dva Prezidentské poháre pre víťaza základnej časti a ocenenie pre najlepšieho extraligového brankára sezóny 2015/2016.
Zároveň sa podpísal pod dodnes platné klubové rekordy – 41 víťazstiev a 118 bodov v základnej časti či 14 výhier za sebou.
Za tri a pol sezóny sa Ján Lašák nezmazateľne zapísal do histórie klubu a jeho dres s číslom 25 vystúpi pod strop Home Credit Areny. Zaujme tak miesto vedľa dresov legendárnych bratov Petra Nedvěda a Jaroslava Nedvěda, ďalšej brankárskej ikony Milana Hniličku či výrazných osobností hokejového Liberca minulého storočia Jaroslava Kasíka a Ctibora Jecha.
Slávnostný ceremoniál sa uskutoční pred extraligovým zápasom Bílých Tygrů so Spartou Praha v stredu 25. februára o 18:00. Výnimočného momentu sa popri klubových legendách zúčastnia aj ďalší členovia majstrovského tímu z roku 2016.
„V rozbehnutej sezóne sme vtedy v Jankovi získali brankára svetovej kvality, ktorý mal za sebou množstvo úspechov aj na medzinárodnej úrovni vrátane titulu majstra sveta. Pri tomto príchode do organizácie Bílých Tygrů by som vyzdvihol skvelú prácu generálneho manažéra Ctibora Jecha.
Hoci Janko prišiel k Bílým Tygrům až na sklonku svojej kariéry, stal sa jedným z pilierov našich výkonov v medailových sezónach a dušou tímu v kabíne aj na ľade. Spájala sa v ňom prirodzená profesionalita s ľudskosťou a nekonečnou láskou k hokeju. Miloval víťazstvá a pre úspech tímu urobil všetko, čo bolo v jeho silách.
Do mužstva priniesol víťaznú mentalitu a týmto prístupom dokázal strhnúť aj svojich spoluhráčov. Hoci sa v predchádzajúcich rokoch profiloval skôr ako veľký súper Bílých Tygrů, napokon sa stal veľkou ikonou a legendou nášho klubu, podpísanou pod našimi najväčšími úspechmi vrátane majstrovského titulu z roku 2016“, povedal prezident klubu Petr Syrovátko.
Ján Lašák hokejovo vyrastal vo Zvolene, kde v sezóne 1998/99 debutoval v najvyššej súťaži. V tom istom roku vychytal na juniorskom svetovom šampionáte bronz. Do histórie sa následne zapísal ako prvý slovenský brankár v NHL, keď obliekol dres Nashville Predators.
Po konci pôsobenia v zámorí zamieril do Petrohradu, odkiaľ sa presunul na päť sezón do Pardubíc, s ktorými v roku 2005 získal extraligový titul. V nasledujúcich rokoch pôsobil na Slovensku, v Rusku aj vo Fínsku, aby napokon zakotvil v závere sezóny 2013/14 v Liberci.
Pod Ještědom zažil skvelé roky, ktoré korunoval historicky prvým titulom Bílých Tygrů v ročníku 2015/16. O rok neskôr sa rozlúčil s libereckým angažmánom aj profesionálnou kariérou ziskom strieborných medailí.
V rokoch 2002 – 2005 bol štyrikrát zvolený za najlepšieho brankára Slovenska v ankete Zlatý puk. Slovensko reprezentoval na deviatich majstrovstvách sveta, kde získal zlato, striebro aj bronz.
Lašák sa predstavil aj na dvoch olympijských hrách. Po skončení hráčskej kariéry sa okamžite vrhol na trénerskú dráhu a pôsobí ako tréner brankárov pri slovenskej reprezentácii.
Informovala o tom oficiálna stránka českého klubu.