S reprezentáciou získal na MS zlato aj striebro. Ján Filc oslavuje jubileum

V roku 2002 zase na MS vo švédskom Göteborgu sa so svojimi zverencami tešil z historického zlata. Ján Filc oslavuje v nedeľu 19. februára jubileum 70 rokov.

"To ma zrejme natiahlo, aby som sa v budúcnosti venoval športu a hokeju. V trénerskej oblasti moje úspechy začínajú bronzovou medailou z roku 1999 v kanadskom Winnipegu s juniormi. Bez tej by som sa asi nedostal ďalej k Á-čku," uviedol pre TASR Filc.

"Nadväzne na to v roku 2002 po nešťastnej olympiáde, ktorú treba tiež spomenúť, lebo to sú tie pády a výšky, tak potom zlato v Göteborgu. A samozrejme možno to, čo sa tak menej vníma pozitívne pre nešťastný záver, zimná olympiáda vo Vancouveri.

Napriek tomu, že sme nedosiahli medailu, pri tej kvalite turnaja, ktorý tam bol a pri účasti všetkých tých najlepších hokejistov sveta v tom čase, naše vystúpenie vo Vancouveri vrátane štvrtého miesta považujem tiež za výborný výsledok," zdôraznil.

Filc sa narodil 19. februára 1953 v Bratislave. V roku 1976 ukončil štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave odbor telesná výchova - angličtina.