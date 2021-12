Kam to zas ideš, smiali sa mu. Dnes chápu. Brejčák je lídrom po boku Thoresena

Na Slovensko sa môžem vrátiť kedykoľvek. Do 15. novembra som mal v Banskej Bystrici otvorenú zmluvu, takže som to využil. S agentom sme dojednali podmienky, ktoré mám naozaj super.

V každej z líg sa hrá úplne inak. Systém samozrejme záleží od trénera. Nórsko sa s fínskou Liigou nedá porovnať, Fíni neustále napredujú. V porovnaní so Slovenskom sa v Nórsku nehrá až tak fyzicky, za to je to v rámci rýchlosti korčuľovania na vyššej úrovni. Sú tu technickejší hráči, ktorí vynikajú ako individuality.

Mužstvo malo problémy so zraneniami. Tréneri videli video mojej hry a páčilo sa im, že veľmi neťahám puky, ale posúvam ich priamo na útočníkov. Presne to chceli, aby sme hrali čo najjednoduchšie dopredu.

Zatiaľ som nevidel, že by viedol tréning, to má na starosti všetko hlavný tréner, ale raz do týždňa si oblečie výstroj a ide s nami trénovať na ľad. Baví ho to a udržiava sa vo forme, korčuľuje na bomby (úsmev). Je to tiež také zvláštne, no mladí hráči môžu vidieť, že aj keď má takmer 50 rokov, tak im ide príkladom."

Je to prísny, ale správny človek. Na neho a ani na hlavného trénera nemôžem povedať krivé slovo. Sú ľudskí. Nummelin má vo všeobecnosti na starosti nás obrancov. Usmerňuje mladých. Niekedy pokričí, ale to k tomu patrí.

Od minulého pondelka do nedele sme mali týždeň voľno, pretože siedmi hráči išli na zraz reprezentácie a odložili nám dva zápasy. Počas decembra ich celkovo odohráme iba štyri. Každý deň sa chodíme s manželkou a malým prejsť do mesta a k jazeru, ktoré tu v Hamare je, ale na dlhšie cesty to nie je, keďže s malým synom je to komplikovanejšie.

Vianoce strávite v Nórsku?

Po spomínanom týždni voľna sa ma spoluhráči pýtali, či som bol na Slovensku, pretože niektorí hráči z Fínska a Švédska mali možnosť ísť domov, no my sme vzhľadom na situáciu u nás ostali. Museli by sme byť v karanténe. Aj Vianoce teda strávime tu v Nórsku.

Nechceme riskovať zdravie. Verím, že príde aj moja dcéra, ktorú mám s bývalou partnerkou. O chvíľu bude mať päť rokov a tento rok to vychádza tak, že by mala byť na sviatky so mnou. Dúfam, že sa to podarí a dcéra príde aj so starou mamou sem do Nórska.

Videli ste už polárnu žiaru?

Ešte nie. Keď som sa pýtal spoluhráčov, tak mi povedali, že to je väčšinou na severe, zhruba päť hodín cesty. S malým to momentálne nie je možné, má iba šesť týždňov. Keby sme boli s manželkou sami dvaja, tak by sme na taký výlet išli.

