Dal dva góly so zlomenou nohou. Útočník Bostonu cez bolesť rozhodol zápas

Až o pár dní neskôr vysvitlo, že to celé dokázal so zlomenou ihlicou. Krátko pred prvým presným zásahom ho trafil príklep Matta Grzelcyka.

"Videl som, že dostal strelu do nohy, ale ihneď potom skóroval. Tak som ho využíval," povedal tréner Jim Montgomery s tým, že nepoznal rozsah zranenia. "Chcel som dokonca, aby dokončil hetrik do prázdnej bránky. Netušil som, že by mohlo byť niečo zlé."

Bruins smerujú na západ USA na trip. DeBrusk zostáva doma na maródke, presná dĺžka rekonvalescencie momentálne nie je známa. Vo štvrtok by sa verejnosť mala dozvedieť nové informácie.