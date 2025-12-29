Brankárska jednotka si zobrala voľno. Ottawa okamžite povolala náhradníka

Na snímke brankár Ottawy Senators Linus Ullmark (35) chytá puk do lapačky počas zápasu zámorskej NHL.
Na snímke brankár Ottawy Senators Linus Ullmark (35) chytá puk do lapačky počas zápasu zámorskej NHL. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|29. dec 2025 o 17:13
ShareTweet0

Odchytal doteraz v NHL iba päť zápasov, všetky ešte v drese Washingtonu Capitals.

Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators povolal do prvého tímu brankára Huntera Sheparda. Reagoval tak na absenciu Linusa Ullmarka, ktorý si zobral dočasne voľno z osobných dôvodov.

Tridsaťročný Shepard odchytal doteraz v NHL iba päť zápasov, všetky ešte v drese Washingtonu Capitals.

V prebiehajúcej sezóne nastúpil v nižšej AHL na 11 stretnutí s priemerom 3,16 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,5 percenta. Informoval portál TSN.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Na snímke brankár Ottawy Senators Linus Ullmark (35) chytá puk do lapačky počas zápasu zámorskej NHL.
Na snímke brankár Ottawy Senators Linus Ullmark (35) chytá puk do lapačky počas zápasu zámorskej NHL.
Brankárska jednotka si zobrala voľno. Ottawa okamžite povolala náhradníka
dnes 17:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Brankárska jednotka si zobrala voľno. Ottawa okamžite povolala náhradníka