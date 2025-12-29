Brankárska jednotka si zobrala voľno. Ottawa okamžite povolala náhradníka

Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators povolal do prvého tímu brankára Huntera Sheparda. Reagoval tak na absenciu Linusa Ullmarka, ktorý si zobral dočasne voľno z osobných dôvodov.
Tridsaťročný Shepard odchytal doteraz v NHL iba päť zápasov, všetky ešte v drese Washingtonu Capitals.
V prebiehajúcej sezóne nastúpil v nižšej AHL na 11 stretnutí s priemerom 3,16 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,5 percenta. Informoval portál TSN.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: