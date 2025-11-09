Humenné vyzve Žilinu v súboji o Slovenský pohár. V semifinále dominovalo od úvodu

JOJ Šport Slovenský pohár - semifinále
HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Góly: 34. Jendek (Včelka, Hauser) - 5. Zekucia (Linet, Cibák), 10. Žitný (Vaško, Cibák), 17. Jacko (Toma), 26. Sokoli (Pavúk, Linet)
Rozhodcovia: Adamec, Fridrich - Lepieš, Vystavil, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše: Petráš (TEBS) a Frič (Humenné) obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 160
BRATISLAVA. Hokejisti HC 19 Humenné postúpili do finále JOJ Šport Slovenského pohára. V nedeľnom semifinálovom súboji vyhrali na ľade HC TEBS Bratislava 4:1.
O trofej zabojujú proti extraligovej Žiline, ktorá počas týždňa zdolala Dubnicu 5:0.