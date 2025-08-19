Skúsený útočník sa dohodol s Columbusom. V minulej sezóne odohral len 43 zápasov

Center Washingtonu Capitals Dylan Strome v súboji s Hudsonom Faschingom z New York Islanders.
Center Washingtonu Capitals Dylan Strome v súboji s Hudsonom Faschingom z New York Islanders. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. aug 2025 o 08:03
ShareTweet0

Ďalších sedem absolvoval v AHL.

COLUMBUS. Americký hokejista Hudson Fasching sa stal súčasťou organizácie Columbusu Blue Jackets.

Ako neobmedzený voľný hráč podpísal s vedením klubu ročný dvojcestný kontrakt, ktorý mu na úrovni NHL garantuje plat 775.000 dolárov a v nižšej súťaži 250.000 dolárov.

Tridsaťročný útočník naposledy pôsobil v New Yorku Islanders, kde v minulej sezóne odohral 43 zápasov s bilanciou dva góly a dve asistencie.

Ďalších sedem duelov (1+1) absolvoval v nižšej zámorskej súťaži AHL. V minulosti obliekal v NHL aj dresy Arizony Coyotes či Buffala Sabres. Informáciu priniesol portál TSN.ca.

NHL

Center Washingtonu Capitals Dylan Strome v súboji s Hudsonom Faschingom z New York Islanders.
Center Washingtonu Capitals Dylan Strome v súboji s Hudsonom Faschingom z New York Islanders.
Skúsený útočník sa dohodol s Columbusom. V minulej sezóne odohral len 43 zápasov
dnes 08:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Skúsený útočník sa dohodol s Columbusom. V minulej sezóne odohral len 43 zápasov