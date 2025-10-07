Hráči Floridy si prevzali majstrovské prstene. Zdobí ich 250 diamantov

FLORIDA. Hokejisti klubu zámorskej NHL Florida Panthers si v pondelok prebrali prstene za zisk Stanleyho pohára.
„Panteri“ v uplynulom ročníku obhájili prvenstvo v NHL, prstene si prebrali na slávnostnom ceremoniáli v budove War Memorial Auditorium.
Medzi hlavné črty diamantového prsteňa patrí citácia z výrokov Matthewa Tkachuka a Sama Bennetta z osláv triumfu. Tie sa nachádzajú vo vnútri prsteňa, ktorý je zdobený celkovým počtom 250 diamantov.
Úradujúci víťazi Stanleyho pohára počas uplynulých troch mesiacov svoju trofej prezentovali v nemocniciach či na hasičskej stanici.
Ceremoniál pre fanúšikov sa uskutoční pred utorkovým otváracím duelom nového ročníka proti Chicagu Blackhawks. Informovala agentúra AP.