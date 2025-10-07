Hráči Floridy si prevzali majstrovské prstene. Zdobí ich 250 diamantov

Hráči Floridy si prevzali prstene pre víťazov Stanley Cupu
Hráči Floridy si prevzali prstene pre víťazov Stanley Cupu (Autor: Facebook/Florida Panthers)
TASR|7. okt 2025 o 10:31
Vo vnútri prsteňa sa nachádzajú citáty hráčov.

FLORIDA. Hokejisti klubu zámorskej NHL Florida Panthers si v pondelok prebrali prstene za zisk Stanleyho pohára.

„Panteri“ v uplynulom ročníku obhájili prvenstvo v NHL, prstene si prebrali na slávnostnom ceremoniáli v budove War Memorial Auditorium.

Medzi hlavné črty diamantového prsteňa patrí citácia z výrokov Matthewa Tkachuka a Sama Bennetta z osláv triumfu. Tie sa nachádzajú vo vnútri prsteňa, ktorý je zdobený celkovým počtom 250 diamantov.

Úradujúci víťazi Stanleyho pohára počas uplynulých troch mesiacov svoju trofej prezentovali v nemocniciach či na hasičskej stanici.

Ceremoniál pre fanúšikov sa uskutoční pred utorkovým otváracím duelom nového ročníka proti Chicagu Blackhawks. Informovala agentúra AP.

Hráči Floridy si prevzali majstrovské prstene. Zdobí ich 250 diamantov
dnes 10:31
