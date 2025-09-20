Šláger Bystrice so Žilinou ukázal rastúcu rivalitu. Kukuča: Bol to play-off zápas

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice zostávajú naďalej nezdolaným tímom v Tipsport lige. V 4. kole dokázali vyhrať na domácom ľade nad Žilinou 2:1 po predĺžení, a hoci jeden bod stratili, pripísali si štvrté víťazstvo.
S jedenástimi bodmi tak vedú tabuľku, o bod za nimi je práve Žilina a takisto tretí Trenčín, kam cestujú Bystričania na duel v nedeľu. Tím spod hradu Matúša Čáka pritom takisto ešte nepozná premožiteľa.
„So Žilinou to bol to veľmi náročný zápas, taký play off by som povedal. Bojovalo sa o každý centimeter ľadu, ale sme radi, že sa to zvládlo za dva body a našli sme kľúč k úspechu.
Bolo to o detailoch, vyhratých osobných súbojoch okolo modrých čiar, chceli sme dať nejaký gól, čo sa nám napokon podarilo, keď ´Šolty´ tam dobre zabojoval, posunul mi puk a ja som bol v dobrej pozícii, takže som vystrelil a padlo to tam,“ neskrýval radosť strelec prvého bystrického gólu Andrej Kukuča, ktorý skóroval na začiatku tretej tretiny ako prvý muž zápasu.
Súper však pomerne rýchlo vyrovnal zo spornej situácie. K nej 25-ročný krídelník ´baranov´ dodal: „Inkasovaný gól bol diskutabilný, ale už sa s tým nedá nič robiť. Musíme si to pozrieť na videu a zhodnotiť to.“
Kukuča sa vyjadril aj k viacerým šarvátkam v zápase o prvé miesto v tabuľke medzi dvoma odvekými stredoslovenskými rivalmi: „Bolo to aj miestami hektickejšie, medzi týmito mužstvami je rivalita, vnímame ju hráči, čo sme tu dlhšie. Žilina je kvalitný súper, nedala nám nič zadarmo, takže aj preto to bol kvalitný zápas.“
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Žilina
Bystričania urobili tak trochu nečakanú zmenu na poste brankára. Po troch výhrach Eugen Rabčan prenechal priestor medzi žŕdkami Lotyšovi Eriksovi Vitolsovi.
Ten po dueli so Žilinou priznal nervozitu: „Bol som trochu nervózny, keďže to bol môj prvý štart v novej súťaži. Som však šťastný za výhru a ďakujem chlapcom za pomoc, zblokovali množstvo striel. Idete do bránky a v skutočnosti neviete, čo sa môže stať. Navyše, keď hráte proti veľmi kvalitnému súperovi.
Cítil som sa však dobre, predviedol som niekoľko dobrých zásahov. Sme skvelí brankárski kolegovia s Eugenom Rabčanom. On je naozaj výborný. Očakával som, že príde aj moja šanca, no mal som i šťastie v závere za stavu 1:1, keď mi súper trafil do betónov. Keď tvrdo pracujete, dostanete odmenu v podobe takéhoto zákroku.“
Žilinčania v Banskej Bystrici nesklamali. Podali dobrý výkon, ale chýbalo im šťastie. „Bol to zápas prvého s druhým a myslím si, že to bolo aj vidieť na ľade. Veľmi dobrý duel od začiatku až do konca, no viac šťastia mali domáci. Určite sa bod z vonka cení.
Zdobil nás aktívny hokej, napádanie, ako aj fakt, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu, hoci sme to nedotiahli do víťazného konca. Ak takéto výkony budeme opakovať, bude to fajn,“ netajil jediný strelec gólu Žiliny Filip Vašaš po prehre v Banskej Bystrici a ku svojmu presnému zásahu dodal:
„Pri mojom góle ani neviem, čo sa tam vlastne stalo. Domáci obranca niečo skúšal s pukom a spadol, možno tam bol nejaký kontakt, ale neviem, rozhodca nič nepískal. My sme dohrávali situáciu a ocitol som sa pred bránkou, takže som sa to nejako snažil zakončiť, chvalabohu, to tam padlo.
Radšej by som bol, aby som gól nedal a vyhrali by sme, ale je pekné ho streliť, bol môj prvý za Žilinu v extralige, takže trošku to teší. Chceli sme však aspoň dva body.“
Vašaša neprekvapil bystrický ťah s výmenou brankára: „Obaja bystrickí brankári sú kvalitní. Celý bystrický tím je dobre poskladaný, takže nepovedal by som, že by nás domáci nejako prekvapili nasadením Vitolsa.“
