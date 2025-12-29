Fínsky tréner pokračuje na Slovensku. Angažoval ho minuloročný víťaz základnej časti

Na snímke tréner Tommi Hämäläinen.
Na snímke tréner Tommi Hämäläinen. (Autor: TASR)
Sportnet|29. dec 2025 o 17:25
ShareTweet0

Fanúšikovia si ho môžu pamätať zo striedačky Trenčína.

Fín Tommi Hämäläinen sa stal novým trénerom Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.

Má za sebou dlhoročnú trénerskú prax v kluboch vo Švédsku, Švajčiarsku či Fínsku. Fanúšikovia si ho môžu pamätať zo striedačky Trenčína, ktorého výkony svojou prácou v minulej sezóne výrazne pozitívne ovplyvnil.

Hämäläinen prevezme funkciu hlavného trénera a už v utorok bude na striedačke počas zápasu proti Košiciam. Jeho asistentmi budú Martin Saluga a Štefan Fabian.

„Dlhší čas sme intenzívne riešili rozšírenie trénerského štábu. Zvažovali sme niekoľko možností a nakoniec sme sa po viacerých diskusiách rozhodli pre Tommiho, ktorý minulú sezónu dokázal vo veľmi podobnej situácii, v akej sa nachádzame, pomôcť Trenčínu otočiť takmer stratenú sezónu.

Je to kvalitný moderný tréner, ktorý dokáže z hráčov dostať maximum. Potrebujeme otočiť priebeh sezóny, a toto je krok k tomu, aby sa tak stalo,“ informoval generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Pri A-mužstve zároveň končí Vladimír Záborský.

„S Vladom sme dlhšie riešili viacero možností, ako ďalej. Aj napriek našej snahe sa rozhodol v tejto sezóne ukončiť svoje pôsobenie na lavičke A-mužstva. Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Chcem sa mu zároveň poďakovať za obrovské penzum práce, ktoré pre klub odviedol.

Aj jeho zásluhou sme dosiahli v ostatných sezónach výnimočné úspechy. Vlada nepovažujem len za kolegu, ale najmä kamaráta a verím, že toto nie je posledná kapitola, ktorú pre svoj rodný klub napísal,“ doplnil Rapáč.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke tréner Tommi Hämäläinen.
Na snímke tréner Tommi Hämäläinen.
Fínsky tréner pokračuje na Slovensku. Angažoval ho minuloročný víťaz základnej časti
dnes 17:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Fínsky tréner pokračuje na Slovensku. Angažoval ho minuloročný víťaz základnej časti