Fínsky tréner pokračuje na Slovensku. Angažoval ho minuloročný víťaz základnej časti

Fín Tommi Hämäläinen sa stal novým trénerom Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.
Má za sebou dlhoročnú trénerskú prax v kluboch vo Švédsku, Švajčiarsku či Fínsku. Fanúšikovia si ho môžu pamätať zo striedačky Trenčína, ktorého výkony svojou prácou v minulej sezóne výrazne pozitívne ovplyvnil.
Hämäläinen prevezme funkciu hlavného trénera a už v utorok bude na striedačke počas zápasu proti Košiciam. Jeho asistentmi budú Martin Saluga a Štefan Fabian.
„Dlhší čas sme intenzívne riešili rozšírenie trénerského štábu. Zvažovali sme niekoľko možností a nakoniec sme sa po viacerých diskusiách rozhodli pre Tommiho, ktorý minulú sezónu dokázal vo veľmi podobnej situácii, v akej sa nachádzame, pomôcť Trenčínu otočiť takmer stratenú sezónu.
Je to kvalitný moderný tréner, ktorý dokáže z hráčov dostať maximum. Potrebujeme otočiť priebeh sezóny, a toto je krok k tomu, aby sa tak stalo,“ informoval generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Pri A-mužstve zároveň končí Vladimír Záborský.
„S Vladom sme dlhšie riešili viacero možností, ako ďalej. Aj napriek našej snahe sa rozhodol v tejto sezóne ukončiť svoje pôsobenie na lavičke A-mužstva. Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Chcem sa mu zároveň poďakovať za obrovské penzum práce, ktoré pre klub odviedol.
Aj jeho zásluhou sme dosiahli v ostatných sezónach výnimočné úspechy. Vlada nepovažujem len za kolegu, ale najmä kamaráta a verím, že toto nie je posledná kapitola, ktorú pre svoj rodný klub napísal,“ doplnil Rapáč.
