Poprad oznámil ďalšie nové meno. Angažoval ofenzívneho beka, prichádza z KHL

POPRAD. Hokejový klub Poprad sa dohodol s 33-ročným obrancom Martinom Lefebvrom na zmluve do konca prebiehajúceho ročníka.
Pre kanadského beka pôjde o prvú slovenskú skúsenosť, za sebou má sedemročné pôsobenia v európskych ligách a KHL.
„S Martinom sme sa dohodli na zmluve do konca tejto sezóny. Ide o ofenzívneho obrancu, verím, že nám zrýchli hru a dá nám viac alternatív do presilovky. Týmto ho chcem v Poprade privítať a popriať všetko dobré,“ vyjadril sa pre klubový web športový riaditeľ Július Koval.
Lefebvre strávil juniorskú časť kariéry v tíme Quebec Remparts v QMJHL. Následne sa presunul do univerzitnej ligy, keď pôsobil na univerzite v Quebecu. Popritom zaznamenal 25 štartov v ECHL.
Po skončení štúdia prišiel do Európy, kde tri sezóny strávil v dánskom Aalborgu, dve v nórskom Stavangeri a po jednej v nemeckom Krefelde a fínskom Pori.
V poslednej sezóne nastupoval za Kunlun v KHL, kde zaznamenal 12 bodov v 55 dueloch.