Poprad predstavil nového trénera. Pochádza z nehokejovej krajiny

/Správu aktualizujeme/
POPRAD. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal belgický kluč Mike Pellegrims.
Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. V minulosti pôsobil v nemeckej DEL, rakúskej EBEL a takisto aj na medzinárodnej úrovni.
V minulosti pôsobil v nemeckej DEL.
/Správu aktualizujeme/
POPRAD. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal belgický kluč Mike Pellegrims.
Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. V minulosti pôsobil v nemeckej DEL, rakúskej EBEL a takisto aj na medzinárodnej úrovni.