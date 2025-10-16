Poprad predstavil nového trénera. Pochádza z nehokejovej krajiny

Hokejisti HK Poprad.
Hokejisti HK Poprad. (Autor: Facebook HK Poprad)
Sportnet, TASR|16. okt 2025 o 18:06
ShareTweet0

V minulosti pôsobil v nemeckej DEL.

/Správu aktualizujeme/

POPRAD. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal belgický kluč Mike Pellegrims.

Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. V minulosti pôsobil v nemeckej DEL, rakúskej EBEL a takisto aj na medzinárodnej úrovni.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti HK Poprad.
Hokejisti HK Poprad.
Poprad predstavil nového trénera. Pochádza z nehokejovej krajiny
dnes 18:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Poprad predstavil nového trénera. Pochádza z nehokejovej krajiny