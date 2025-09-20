Petrášov hetrik rozpútal košickú smršť. Poprad si uletel a nevrátil sa

PREŠOV. Prvým prekvapením prvého sezónneho derby medzi Popradom a Košicami bol pohľad na spolovice zaplnené tribúny, na ktorých bolo oveľa menej divákov ako na zápase odvekých rivalov počas predsezónneho Tatranského pohára.
Druhým priebeh zápasu, ktorý potvrdil výbornú fazónu Košičanov v úvode sezóny a naopak nečakane zlý vstup Popradčanov.
Hostia boli od úvodu lepším tímom, ale inkasovali ako prví. Poprad sa až po dvanástich minútach hry dostal k súvislejšiemu tlaku pred košickou bránkou, ktorý vyústil do presilovej hry.
V tej nechali Košičania na chvíľu voľného Adama Cracknella a popradský kapitán po výbornej prihrávke Petra Bjalončíka poslal domácich do vedenia do úplne odkrytej bránky.
Popradčania sa tešili sa len 25 sekúnd. Hneď z prvého útoku hostí po góle odštartoval svoj strelecký koncert košický snajper Šimon Petráš a vyrovnal.
Deyl mu to spočíta až doma
V prvej polovici druhej tretiny zažili hostia šesťminútovku snov. K totálnej demontáži domácich im pomohli smrtiace presilovky. Prvú využili na začiatku štvrtej minúty, keď pridal Petráš svoj druhý gól.
Definitívny zlom prišiel o tri minúty neskôr. Najprv šiel na trestnú lavicu Jakub Urbánek. Po pár sekundách Martin Bodák zbúral pri mantineli Simona Jelluša, ktorý sa len veľmi ťažko dvíhal z ľadu.
Hlavní rozhodcovia Vladimír Goga a Marek Žák sprvoti mlčali, ale po porade s postrannými a prezretí videa dali Bodákovi za krosček päťminútový trest a poslali ho pod sprchy.
VIDEO: Zostrih zápasu Poprad - Košice
A potom to prišlo. Po necelých dvadsiatich sekundách v presilovke o dvoch hráčov Petráš zavŕšil hetrik, po ďalších dvoch minútach košickej presilovky bol po góloch Filipa Krivošíka a Tomáša Mikúša po necelej polovici zápasu stav 1:5 a s domácimi to vyzeralo zle nedobre.
Petráš, ktorý si v zápase pripísal aj jednu asistenciu sa prvému hetriku v profesionálnej kariére veľmi potešil.
„Boli tam pekné góly, aj šťastný, ale to k tomu patrí. Ale hrali sme veľmi dobre a bola len otázka času, kedy dáme nejaký gól, pretože sme tam mali viac šancí a aj viac z hry,“ tešil sa po zápase, hoci vedel, že to smerom do hráčskej kasy nebude lacné.
„Radek Deyl dnes nehral. Uvidíme, čo bude. Ale určite mi to zráta, keď sa vrátime do Košíc,“ pousmial sa Petráš.
Koncentrácia a tím
Totálne šokovaní domáci sa z vývoja zápasu už nedokázali spamätať. Prepracovaná defenzíva košického trénera Dana Cemana fungovala takmer na sto percent a púšťala domácich do minima šancí.
Až necelé dve minúty pred koncom sa po poriadnej skrumáži pred výborne chytajúcim Dominikom Riečickým puk napokon vynoril pred Alexom Výhonským a ten aspoň kozmeticky upravil výsledok na konečných 2:5.
„V prvom rade nám ušiel úvod stretnutia, kedy si myslím, že sme si v obrannom pásme hráčov tak, ako by sme mali. Následne za vyrovnaného stavu, keď sme sa začali chytať v zápase, prišli už niekoľký raz v rade vylúčenia, ktoré zápas otočili. Dnes to rozhodlo, tri rýchle góly zlomili priebeh hry. Musíme popracovať na hre v oslabení, disciplíne a súdržnosti,“ zhodnotil Výhonský.
VIDEO: Alex Výhonský po zápase s Košicami
Ešte stručnejší bol tréner domácich Ján Šimko. „Hodnotenie bude jednoduché. Potrebujeme vyriešiť dva faktory. Koncentrácia a tím na prvom meste, to je celé,“ zdôraznil.
Šimkovi sa potvrdzuje predsezónne varovanie
Popradčania zatiaľ nepotvrdzujú postavenie jedného z favoritov ligy. Zo štyroch zápasov vyťažili len jediné víťazstvo s Michalovcami. Zaujímavosťou je, že to bol jediný zápas, v ktorom nevyhrávali. Vo zvyšných vždy prišli o vedenie, s Prešovom o trojgólové, s Banskou Bystricou o dvojgólové a s Košicami o jednogólové.
Pritom v príprave neprehrali ani jeden zápas. „Na toto sa už nikto nepozerá. Dnes je za nami štvrté kolo a aktuálne riešime úplne iné veci. My sme to odmakali, urobili sme v príprave maximum, čo sa dalo urobiť. Budem sa opakovať, ale takto to vidím.
Proste sme uleteli v prvom zápase a pri rýchlom slede zápasov sme sa očividne nevrátili naspäť ani po dnešnom zápase. Ale nepomôže nám nikto, musíme sa z toho vyhrabať sami,“ skonštatoval Šimko, ktorý po príprave a víťazstve na Tatranskom pohári varoval, aby mužstvo neuverilo, že už je veľmi dobré.
Jeden dobrý zápas to zmení, verí Výhonský
Podľa Výhonského by mohol byť zbežný pohľad na úvod sezóny negatívny, ale dajú sa v ňom nájsť aj pozitíva.
„Keby sme boli udržali vedenie v predchádzajúcich zápasoch, možno by sa to odrazilo aj na dnešnom výkone. Ten hokej vie byť vrtkavý, tak ako sme vedeli vyhrávať v príprave, určite na to máme aj v lige.
Čiže treba to zobrať z tej pozitívnejšej stránky, aj keď sa to momentálne nerobí ťažko, ale je to jediná cesta nahor,“ prízvukuje Výhonský, ktorý priznal, že mužstvo dal psychicky poriadne dole hneď prvý stratený zápas u nováčika v Prešove, v ktorého polovici vyhrávali trojgólovým rozdielom.
„Je to možno aj dobre, čo sa teraz stalo. Väčšinou sa charakter ukáže vtedy, keď veci nejdú až tak, ako by sme chceli. My hráči musíme všetci dať hlavy hore, spokornieť, nasadiť montérky a pracovať. Potrebujeme jeden dobrý zápas, ktorý nás dostane správnej víťaznej nálady,“ dodal Výhonský.
Ktovie, či sa to Popradčanom podarí už v nedeľu, keď cestujú na ľad druhej Žiliny, ktorá prvýkrát v sezóne prehrala u lídra v Banskej Bystrici, aj to až po predĺžení.
Chovanove šikovné ruky
Okrem Petráša zažiaril na košickej strane aj kapitán Michal Chovan. Výborne režíroval hru Košíc a rozdal štyri gólové prihrávky, tri v presilovkách.
„Je to o ňom známe, že vie tú nahrávku dať. Ale niekedy prekvapí aj strelou. Musím zaklopať, ale zatiaľ nám to v presilovkách ide dobre. Vždy ukážeme nejaký iný vzorec, niečo iné urobíme a asi sme ťažšie čitateľní,“ pochválil Petráš svojho dvorného nahrávača.
Podľa Chovana rozhodli o zápase dva momenty, bleskové vyrovnanie po inkasovanom góle a presilovky.
„Máme mladé, menej skúsené mužstvo. Každý takýto moment, ako bolo rýchle vyrovnanie, pomôže. Hrali sme od začiatku dobre, v presilovkách sme skúšali viacero vecí a napadalo nám to tam, najmä Šimonovi. Verím, že to takto bude pokračovať, lebo tými presilovkami si určite musíme v tejto sezóne pomáhať,“ dodal Chovan.
Hru tímových lídrov pochválil aj košický tréner Ceman.
„Hrali sme naozaj veľmi organizovane a precízne. Celkovo to bol pre nás skvelý zápas a naše presilovky zohrali samozrejme obrovskú úlohu. Petráš, Chovi a Mikúš boli vynikajúci. Bolo skvelé vidieť, ako Petráš dnes strieľal puk. Dnes nám všetko vyšlo,“ skonštatoval.
Mladí s dobrou energiou, lídri s detailmi a štruktúrou
Kým Popradčania hľadajú cestu nahor, Košičania, ktorých po zvolenej slovenskej ceste mnohí odpisovali, majú výborný úvod sezóny. Bodovali vo všetkých zápasoch a po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách po nájazdoch respektíve v oslabení majú nečakaných osem bodov.
„Som s tým veľmi spokojný. Každý zápas, ktorý sme odohrali, vrátane prípravy, bol tesný. Z desiatich zápasov sme šesťkrát išli do predĺženia. A tak si dávame šancu v každom zápase tým, že hráme inteligentný, štruktúrovaný hokej.
Výhodou je, že zostalo veľa hráčov z minulej sezóny a väčšinu času dobre plnia všetky detaily, ktoré už poznajú. A dobre hrajú aj mladší hráči. Oni prinášajú dobrú energiu a naši lídri dobrú štruktúru,“ myslí si Ceman.
Aj Chovana teší dobrý vstup do sezóny. „Aj vzhľadom na to, čo sa hovorilo o mladom tíme bez legionárov. Vážime si každý bod, škoda zápasu s Michalovcami, keď sme nezvládli predĺženie. Možno nemáme taký kvalitný tým, ako sme mali, ale určite chceme prekvapiť,“ hovoríkošický kapitán.
Po Poprade čaká Košičanov v nedeľu ďalšie derby so Spišskou Novou Vsou, ktorá si až v štvrtom zápase proti Michalovciam pripísala trojbodové víťazstvo.
Pred zápasom si Košičania oživia spomienky na chvíle, keď pred pár mesiacmi dvíhali nad hlavu majstrovský pohár. Pod strechu Steel Arény pribudne už dvanásta majstrovská vlajka, k dvom československým aj desiata slovenská.
„Bude to príjemné pripomenutie, aj pre nás a určite aj pre fanúšikov. Ale už je tu nová sezóna. Myslím, že sme si to užili dosť a teraz sa musíme sústrediť hlavne ďalší zápas a nová sezóna, ktorá je ešte celá pred nami,“ dodal Chovan.
